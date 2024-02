SLIKE ĆERKE I OCA KOJI JE LEŽAO MRTAV 14 SATI POTRESLE SU SRBIJU "Sestra im je rekla da umire, a oni njoj pa šta mi da radimo"

Radica Rudakov, čiji je otac Marinko Rudakov (68) iz Glušaca kod Bogatića preminuo 10. januara nakon više uzaludnih poziva Hitnoj pomoći, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je ispričala više o ovom tragičnom događaju.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Marinku je pozlilo sat iza ponoći, zbog čega je pao i povredio se. Radičina sestra Zorica Rudakov, koja je to veče bila sa ocem, u više navrata je zvala Hitnu, ali tamo su joj poručili da ta služba ne izlazi na teren posle 19 sati. Otac je ležao mrtav 14 sati a da niko od nadležnih nije došao da utvrdi smrt, a da stvar bude gora, kako tvrde sestre, u izveštaju je navedeno da su izlazili na teren.

- Tati je pozlilo 10. januara u noć, sestra ih je zvala. Oni su rekli da ne izlaze na teren posle 19 časova. Napolju je baš bio minus i sestra im je rekla da mu baš nije dobro i da će da umre. Oni su rekli pa šta mi da radimo, neka sad čeka jutro pa ga vodi kod lekara opšte prakse u ambulantu u Glušce. Svaki put kad god ih je zvala, oni su se uredno javljali na pozive i svaki put su imali pogrdne reči koje ja ne mogu ni da izgovorim, koliko su bile loše. Tata je umro između 2 i pola 3 te noći. Ona ih je zvala negde oko 20 do 4 da kaže da je on umro. Oni su rekli da će posle 7 časova da pošalju nekoga da se utvrdi smrt. Niko nije došao - rekla je Rudakov i dodala:

- U međuvremenu dok se to sve izdešavalo, mi smo spremali sve to što je trebalo za sahranu. Mi smo njega jedva obukli, on je bio ukočen. On je ležao 14 sati mrtav. Niko se nije javljao na telefon, smene su se tu već izmenile. Ja sam potom otišla tamo oko 19 časova popodne tog istog dana. Rekla sam im "dobar dan, moj tata je umro. Sestra vas je zvala, niste došli. Šta ja da radim?" Oni su me prvo pitali "hoćete li nekoga da tužite?" To je bilo prvo, znači ako je vama savest čista i ako vi znate da ste vi postupili ispravno, ne počinjete tako razgovor, znači prvo bi trebalo po ljudskosti da nekom izjavite saučešće.

Podnela je i krivičnu prijavu.

- Mi smo podneli krivičnu prijavu protiv Doma zdravlja Bogatić i ostalih zaposlenih koji su radili tu noć. Jer mi ne znamo ko je tu radio, kako je to već sve išlo. Da, ja sam mu donela papire gde je meni mrtvozornik izveštaj, da je on izlazio na teren i da je na osnovu pregleda neobučenog tela utvrdio čas kada je nastupila smrt. A zapravo nije ni bio na mestu i konstatovao smrt. Moj tata je pao, razbio je glavu, postoje fotografije. Postoji dokaz da je on pao i da je isekao glavu, a on je napisao da je moj tata bez povreda bio - navela je Rudakov.

Potom je pokazala listu poziva na koji se hitna pomoć javljala iako tvrdi da nije.

- Ovde su pozivi koje je sestra upućivala. Bilo ih je jako puno. Oni su se na svaki javljali, iako oni sada pričaju da oni nemaju pojma o kome se radi, i da oni nikakve pozive nisu dobili. Ako se oni nisu javljali, ako oni ne znaju ništa o tome, ko onda zna? Ko je ovaj ko se javljao? Ko stoji iza toga? - rekla je.

