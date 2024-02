18 PREKRŠAJA ZBOG KOJIH MOŽETE OSTATI BEZ VOZILA! Leskovčanin prvi u Srbiji prošao vatreno krštenje, policija mu oduzela auto

Novi pravilnik o načinu kontrole i regulisanja saobraćaja, po kojem policija može privremeno da oduzme automobil nesavesnim vozačima, stupio je na snagu u četvrtak, 22. februara, i do sada su oduzeta već tri vozila!

U petak je, kako saznajemo, oduzet "folksvagen pasat" od vozača (61) u Leskovcu, dok su u nedelju oduzeta dva vozila - teretno vozilo "mercedes" od 41-godišnjeg vozača u Valjevu i "škoda superb" od 17-godišnjeg vozača u Beogradu.

foto: Kurir TV

Iako su se u prvi mah mnogi građani prestravili mogućnošću da ostanu bez svog ljubimca na četiri točka, sagovornici Kurira ističu da će ova mera imati uticaj samo na najnesavesnije vozače koji, kršeći propise i zakone, ugrožavaju ne samo svoj život već i život drugih.

Pukovnik Slaviša Lakićević Vozilo se oduzima bez obzira ko je vlasnik Pukovnik policije Slaviša Lakićević kaže i da zakonska odredba propisuje primenu mere privremenog oduzimanja vozila bez obzira da li je učinilac prekršaja ujedno i vlasnik ili korisnik vozila ili nije: foto: MUP Srbije - Vlasnik vozila, bio on pravno ili fizičko lice, mora znati za svoju odgovornost prilikom poveravanja svog vozila na korišćenje vozaču. Zakon omogućuje nadležnim državnim organima, organima i organizacijama koji se bave pitanjima bezbednosti saobraćaja, kao i organima i organizacijama koji vrše javni prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe, da dođu do podataka o svojim zaposlenima. Konkretno, oni mogu imati uvid u izrečene kazne, zaštitne mere i mere bezbednosti svojih vozača - kaže.

Podsetimo, meru privremenog oduzimanja vozila saobraćajna policija je, prvi put u Srbiji, primenila u petak oduzevši automobil vozaču iz Leskovca koji je izvršio teži prekršaj i odbio da se podvrgne alkotestiranju kada je zaustavljen.

- U prethodne dve godine taj vozač je pravosnažno osuđen zbog odbijanja alkotestiranja i zbog nasilničke vožnje jer je upravljao vozilom u stanju potpune alkoholisanosti, sa 2,03 promila alkohola u organizmu - naveo je MUP ranije u saopštenju.

Do kraja postupka

Načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević kaže za Kurir da ne očekuje veliki broj slučajeva primene ove mere, jer, kako navodi, vrlo strogi uslovi za oduzimanje vozila znače da ova mera neće pogoditi prosečnog učesnika u saobraćaju.

Damir Okanović Očekujem uskoro i meru trajnog oduzimanja vozila Damir Okanović kaže da očekuje da već u sledećoj varijanti zakona bude predviđeno trajno oduzimanje vozila. Iako mnogi tvrde da to nije u skladu sa Ustavom, on je izričit da to jednostavno nije tačno: foto: Printscreen/Pink - Ustav ne poznaje neprikosnoveno pravo privatne imovine već pravo koje trpi određena ograničenja. Po našem Ustavu to pravu se može ograničiti kada je u pitanju izvršavanje kazne u sudskom postupku. Takođe, Zakon o prekršajima sadrži odredbu o trajnom oduzimanju predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja i što je najbitnije Ustavni sud Srbije je još 2012, odlučujući u predmetima koji se tiču oduzimanja vozila divljim taksistima, doneo odluku da mera trajnog oduzimanja vozila nije u suprotnosti sa Ustavom. Tako da svi oni koji imaju ideju da voze pijani i da se pozivaju na svoja ustavom zagarantovana prava, moraju da znaju da im to neće proći.

- Vozilo će biti privremeno oduzeto od učinioca težeg prekršaja koji je u prethodne dve godine pravosnažno osuđivan za teže prekršaje iz oblasti bezbednosti saobraćaja. To su prekršaji iz kaznenih odredaba u članovima 329 i 330 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (vožnja sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, odbijanje alkotestiranja ili utvrđivanja prisustva psihoaktivnih supstanci, upravljanje motornim vozilom bez vozačke dozvole za ijednu kategoriju, prekoračenje brzine u naselju za više od 70 km/h...) - objašnjava Lakićević i dodaje da mera privremenog oduzimanja vozila traje do okončanja postupka pred nadležnim sudom.

- Činjenica da je neophodan uslov da vozač ima pravosnažne presude za najteže saobraćajne prekršaje i da se ponovo javlja kao izvršilac takvog prekršaja ukazuje da se u najvećem broju slučajeva radi o vozaču koji je u trenutku kontrole već u statusu nesavesnog vozača u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima - kaže on i dodaje da se oduzimanje vozila od učinilaca najtežih prekršaja primenjuje u svim zemljama članicama organizacije Roadpol (evropska mreža saobraćajnih policija), izuzev Rumunije.

Ko prizna vraća mu se vozilo

Profesor Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta kaže za Kurir da će ova mera svakako uticati da nesavesni vozači više poštuju propise.

foto: Kurir televizija

- Naši vozači mogu da se dovedu u red samo kad im se uzme ljubimac na četiri točka ili im se zabrani da njime upravljaju. Očekujem da će ova mera dovesti do toga da bude manje prekršaja i generalno bolja situacija kada je bezbednost saobraćaja u pitanju - kaže Vujanić i dodaje da bi još bolje efekte dala mera trajnog oduzimanja vozila.

BROJKE 33.230 saobraćajnih nezgoda se dogodilo tokom 2022. godine 553 osoba je smrtno stradalo u saobraćajnim nezgodama 2022. 3.292 osoba je teško povređeno u saobraćajnim nezgodama u 2022. 15.758 osoba je lakše povređeno u saobraćajnin nezgodama

Sa ovim se slaže i Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost u saobraćaju, koji kaže za Kurir da se, imajući u vidu da se za najteže prekršaje, po pravilu, postupak vodi pred dežurnim sudijom, sve ionako vrlo brzo okončava.

- Ovo je više probni balon za sledeću fazu, a to je trajno oduzimanje vozila, mera koja već postoji u BiH, Sloveniji, Italiji, Austriji... Predlog iz 2014. podrazumevao je da se vozilo trajno oduzima zbog dva prekršaja - upravljanje vozilom s preko dva promila alkohola i upravljanje bez položene ijedne kategorije - objašnjava Okanović.

Ovo je 18 prekršaja koji se smatraju najtežim - Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila - Odbijanje alkotestiranja ili drogatestiranja - Prekoračenje brzine za više od 80 km/h izvan naselja - Prekoračenje brzine za više od 70 km/h u naselju - Prekoračenje brzine za više od 60 km/h u zoni škole ili zoni "30" - Prekoračenje brzine za više od 50 km/h u zoni usporenog saobraćaja - Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu suvozača - Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje - Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta - Preticanje kolone vozila preko pune linije - Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije - Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom - Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena - Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja - Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu - Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu - Preticanje kolone pod pratnjom - Nepropuštanje vozila pod pratnjom

Inače, nakon što se vozaču oduzme vozilo, kako su pisali mediji, on se dovodi do prostorija policije, a vozilo se prenosi u dvorište saobraćajne policije ili na neko drugo mesto gde će se čuvati do okončanja postupka. Ako vozač na prvom ročištu prizna krivicu, vozilo mu se odmah vraća. Ako na presudu uloži žalbu i proces se oduži, bez automobila može biti i godinama. Mere se, kako je najavljeno, neće primenjivati ukoliko je proces pred sudom u toku, već samo na one vozače kojima je presuda izrečena. A takvih je, prema procenama, trenutno oko 10.000.

foto: Kurir

foto: Kurir