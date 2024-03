SVI SE OD JUTROS ŽALE NA OVE 3 MUKE A SVE JE TO OD OVOG VREMENA! Od večeras sve se menja, živa pada, eto pljuskova a možda i snega

BEOGRAD - U Srbiji će danas vreme biti promenljivo oblačno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a više padavina očekuje se uveče, dok će na visokim planinama padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab promenljiv, na severu zemlje slab do umeren severoistočni, a na jugu jugozapadni. Najniža temperatura biće od dva do osam, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom i to uglavnom posle podne i uveče. Vetar će biti slab promenljiv. Najniža temperatura biće oko osam stepeni, a najviša dnevna oko 16.

foto: RHMZ Printscreen

A ostatak nedelje?

U Srbiji će u četvrtak i petak biti hladnije, najviša dnevna temperatura u većini mesta biće od 10 do 13 stepeni Celzijusa.

U četvrtak će biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Na planinama će padati sneg. U petak pre podne biće pretežno oblačno, a kiša se očekuje samo još ponegde u brdsko-planinskim predelima, posle podne postepeno razvedravanje.

​U Beogradu je predviđeno slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za sredu, 6. mart: Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovolјan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, respiratornim tegobama, kao i na cerebrovaskularne bolesnike. Kod meteoropata mogući su glavobolјa, pospanost i bolovi u mišićima.

