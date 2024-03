ZA POLA SATA MOŽE DA SE SRUČI DVOMESEČNA KOLIČINA PADAVINA! Meteorolog otkriva kakvi nas PLJUSKOVI I GRMLJAVINE očekuju (VIDEO)

Grmi, seva, vreme se menja. Možemo tako da opišemo grmljavinu i pljuskove koji su zahvatili Srbiju u utorak uveče. Iznenadna kiša i jaka grmljavina iznenadili su mnoge.

Šta nam ovakva promena vremena govori i kakvo nas vreme očekuje do kraja kalendarske zime ovog jutra bavila se reporterka Tamara Stanković koja je razgovarala sa Nedeljkom Todorovićem, meteorologom.

Kaže da je uobičajeno vreme za ovakve padavine i grmljavine letnji deo godine:

- Ovakvo vreme početkom marta nije toliko česta pojava. Normalna grmljavina vezana je za letnji deo godine od kraja aprila pa do početka oktobra posebno u maju, junu i julu. Ali dešava se i u zimi da bude poneki dan da bude grmljavina, ne samo u Beogradu, nego i u drugim mestima Srbije - rekao je Todorović i dodao:

- Kad se uradi analiza svih tih pojava stotinu godina unazad, to se događa jednom u deset godina. Sada je grmljavine bilo na samo nekoliko mesta u Srbiji. Tako da ništa to nije neobično, nisu nikakvi znaci, predznaci i tako dalje. Čista prirodna pojava. Normalno, grmljavina zavisi od mnogih faktora i od atmosfere, ali i od naelektrisanja u atmosferi.

Na pitanje da li ovakvo nevreme ima veza sa superćelijskim olujama Todorović je odgovorio:

- Ja bih izbegao taj izraz superćelijske oluje. On je pokazao da služi više za plašenje naroda. Znači to su letnje nepogode sa jakim vetrom, gradom i velikom količinom padavina. Kao posledicu imamo i štete na objektima, bujične poplave i tako dalje. To je sve već viđeno u nas stotinama godina. Znači, taj neki stručni izraz ne bi trebalo toliko da se forsira, bar ne u medijima.

- Svake godine imamo nepogode, neke godine više, neke godine manje. One počinju u maju mesecu, kao što sam spomenuo, a najžešće su u junu i julu. Lokalno, velika količina padavina, znači za nekih pola sata, sat, možda padne negde i čak i mesečna, i dvo mesečna količina padavina i to je karakteristika naše klime. Znači ništa novo, toga će biti i ovog leta, i sledećeg leta, i narednih stotina godina.

