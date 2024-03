BOLESNA ANIMACIJA O MASAKRU U "RIBNIKARU" ŠIRI SE DRUŠTVENIM MREŽAMA: Za strašnu "rekonstrukciju" korišćeni delovi iz igrice!

Pojedinci su došli na stravičnu ideju da korišćenjem delova video-igrice naprave bolesnu animiranu "rekonstrukciju" masakra od 3. maja prošle godine u OŠ "Vladislav Ribnikar", kada je dečak (13) ubio devetoro učenika i školskog čuvara! Tu umobolnost šeruju na Tiktoku, izazivajući još bolesnije reakcije kod pratilaca, što je veoma opasno, otkriva Kurir!

Najpre je prikazan dečak ubica kako ulazi u školu sa oružjem, a animacija prati redosled po kom je ubijao svoje žrtve, ispod svake je napisano njeno ime i prezime. Čak je ubačen i glas jedne od ubijenih devojčica u trenutku, kako su ranije mediji pisali, dok je ubicu molila da ne puca. Ovi video-snimci šeruju se sa određenih naloga, a još užasnije je što su neki od njih nazvani po imenima ubijene dece!

Stručnjaci za Kurir upozoravaju da se iza toga kriju sociopate i psihopate! Psihoterapeut Marija Milenković naglašava da tragičan događaj postaje inicijalna kapisla koja će probuditi i druge sociopatske ličnosti da učestvuju u kreiranju ovakvih sadržaja.

- Ne znamo tačno o kojoj se osobi radi, ne znamo pojedinosti, ali možemo zaključiti da je definitivno sankcionisanje ovakvih pojava prevencija. Sociopate i psihopate imaju potrebu da se naslađuju nanošenjem bola slabijima od sebe, ovde imamo zloupotrebu dečjih ličnosti i tragedije koja je najveća moguća tragedija koja je mogla da nas zadesi. Nekome je to zabavno, a zna se kome to može da bude zabavno dok ljudi oplakuju decu - navela je Milenkovićeva za Kurir.

Sociolog Bojan Panaotović naglašava da roditelji, škole i ostale ustanove moraju povećati budnost na 200% jer od ovoga goreg nema!

- To je duhovna, mentalna, psihološka priprema da se, ne daj bože, ponovi ono što smo već imali. Tome se moramo radikalno suprotstaviti kao društvo. U nekim državama se uvodi zabrana Tiktoka za osobe ispod 15 godina, predlažem da se to primeni i kod nas. Tu decu koja to postavljaju i šire potrebno je da odmah preuzmu odeljenja za maloletničku delinkvenciju. Ovo nije stvar video-igrica, ovo je stvar ne samo bezbednosti dece i osoblja u školama, ovo je stvar bezbednosti društva i države u celini - napominje Panaotović.

Ističe da se ovome mora stati na put, bez obzira na to da li se iza toga krije tinejdžer ili odrasla osoba.

- Što se tiče sociološkog aspekta, postoji taj aspekat da se bude viđen i slavan po svaku cenu, bez obzira na to što je to bolesno i nenormalno - "hajde da postavimo tu igricu da bismo bili u centru pažnje". Tu kao društvo moramo da promenimo kriterijum. Nije suština biti uvek i u svakom trenutku u centru pažnje. Nije to suština života, suština je biti plemenit, dobar, kolegijalan, pomoći nekome, a ne da porodicama žrtava sipamo so na radu video-igricama i animiranim filmovima i da idemo putem mraka i destrukcije!

Neprimeren sadržaj Prijava na Tiktoku je jednostavna Svaki neprimeren sadržaj na Tiktoku moguće je prijaviti. Pored videa kliknite na strelicu i tada će vam se u donjem levom uglu pojaviti ikona zastavice ispod koje piše "prijava". Kada se klikne na to, otvoriće se više kategorija po kom osnovu prijavljujete taj video-zapis - od "nasilje, zlostavljanje i kriminalno iskorištavanje", preko "mržnja i zlostavljanje", "opasne aktivnosti i izazovi" do "dezinformacije". I komentar na nekom videu se takođe može prijaviti, i to tako što uđete u komentare i kliknete na njega. Potom će se pojaviti opcija "prijava".

Psihijatar dr Ivica Mladenović naglašava da je ovo jedan primer zloupotrebe nesreće i pokušaj da se na nesreći zaradi ili postane poznat.

- Bilo bi neoprezno s moje strane da govorim o nekim bolesnim umovima, ali se u svakom slučaju radi o osobama koje imaju problem sa empatijom, problem da saosećaju s nečijom tugom, nečijim bolom, a pritom, nažalost, postoji jedan deo potrebe za probijanjem, slavom, za moći po bilo koju cenu. Bojim se da je to što se dešava u kontekstu ove tragedije još jedan pokazatelj da je društvo bez sistema vrednosti, s jednom nezrelom moralnošću, gde smo svi potencijalne marionete u zavisnosti da li smo sposobni da preživimo u takvom sistemu. Ponovo apelujem na porodicu, jer porodica je mesto gde i deca i odrasli mogu da dobiju ljubav i podršku, a virtuelni svet je postao konstrukt bez kontrole i principa, gde je sve dozvoljeno.

