POSLE 31 GODINE SAZNAO DA MU JE BIOLOŠKI OTAC SRBIN Nesvakidašnji OBRT: Majka ga ubeđivala da zaboravi poreklo a on je uradio OVO

Nakon 31. godine odlučio da ne sluša više svoju majku i pronađe svog oca!

Rođen u Srbiji a odrastao u Turskoj, jedan muškarac objasnio je da je tek sa 16 godina otkrio da ima srpsko poreklo i da je prve dane svog života proveo u našoj zemlji. Iako ga je majka godinama ubeđivala da zaboravi svoje poreklo, on je ipak, nakon 31. godine odlučio da pronađe i upozna svog biološkog oca - Srbina.

Muškarac (31) napisao je u anonimnoj objavi na društvenim mrežama da je do tinejdžerskih dana smatrao da je Turčin. Rođen od majke Ukrajinke i od malena živeći sa ocem Turčinom, nije mislio o svom poreklu - sve dok mu majka nije otkrila da je njegov biološki otac iz Srbije. Iako kaže na prvu nije imao previše mogućnosti da otkriva detalje, danas, nakon što se potrudio da upozna oca, žarko želi da dobije srpski pasoš i to zbog jednog emotivnog razloga.

- Odrastao sam u Turskoj i tamo studirao, a kasnije sam se preselio u Veliku Britaniju. Moja mama je Ukrajinka, tako da znam ukupno četiri jezika, ali ne jezik zemlje u kojoj sam rođen... Naime, moja mama mi kada sam imao 16 godina rekla da moj otac nije moj biološki otac i da sam rođen u Srbiji. U to vreme, bio sam dovoljno detinjast da ne kopam previše po svom izvornom životu i identitetu. O rođenja nisam video svog biološkog oca, nikad mu nisam čuo glas, nikad nisam video njegovu sliku. Mama me je ograničila da postavljam pitanja o mom identitetu i rekla mi je da je 'tvoj otac sada Turčin, prihvati to i zaboravi na svoje poreklo'. Sva dokumenta koja imam, uključujući i moje ime, promenila je moja mama kada me je dovela u Tursku i ja imam tursko državljanstvo - napisao je on.

"Bio je to emotivan trenutak"

A onda je, kaže nedavno, nakon 31. godine odlučio da ne sluša više svoju majku i pronađe svog oca.

- Evo nas, imam 31 godinu i odlučio sam da upoznam svog tatu, barem dok je još živ. Očuh mi je dao originalne dokumente iz matične knjige rođenih i papir na kojem piše da sam državljanin Srbije sa sve srpskim imenom... Našao sam svog biološkog oca pre mesec dana na društvenim mrežama i dodao ga. Bio je to emotivan trenutak, zaista nikada nisam bio tako emotivan. Pa sam odleteo u Srbiju da ga upoznam. Sve je super, našao sam tatu konačno! - objasnio je on.

"Želim to, želim da usrećim oca"

Međutim, dodao je da ga sada neka druga stvar muči a tiče se dobijanja srpskog državljanstva koje je za njega jako bitno, najpre zbog svog oca. Kako je objasnio, u Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije rekli su mu da je moguće, ali da će to biti proces koji traje.

- Moja poenta da ga što pre dobijem je pre svega jer je moj tata prestar pa ne znam da li će doživeti da vidi da sam se vratio svojim korenima posle 30 godina. Želim da ga usrećim - rekao je on.

