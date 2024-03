DETE U SASTAVU OPISALO SEBE KAO "BESKORISTAN TERET"! Nastavnica OVAKO reagovala, ljudi u Srbiji ODUŠEVLJENI: Lice zasija kao sunce

Biti prosvetni radnik i raditi sa decom zahteva mnogo napora i truda, a kako izgleda kada učitelj, nastavnik ili profesor ozbiljno shvati ulogu tzv. "drugog roditelja" pokazala je svojim primerom jedna nastavnica Anđelija iz Srbije.

Radeći u osnovnoj školi sa decom koja su na pragu svojih tinejdžerskih godina, nastavnica koja se na društvenoj mreži X potpisuje kao Anđelija primetila je kaže, da se svako drugo, treće dete oseća delom neprihvaćeno ili nekom vrstom "beskorisnog tereta". Upravo zato, priznaje, obožava kada ima prilike da ih uveri u suprotno i na njihovim licima vidi osmeh.

"Obožavam da napišem dug komentar uz ocenu detetu koje u pismenom za sebe kaže da se vidi kao 'beskoristan teret'. Podelim vežbanke i gledam lice koje zasija kao malo Sunce. Onda me sačeka posle zvona i kaže: 'To sam stvarno ja?!'. Jesi, dušo, to si ti!", napisala je ona.

Obožavam da napišem dug komentar uz ocenu detetu koje u pismenom za sebe kaže da se vidi kao " beskoristan teret". Podelim vežbanke i gledam lice koje zasija kao malo sunce. Onda me sačeka posle zvona i kaže:" To sam stvarno ja?!"😢 Jesi, dušo, to si ti! 💪 — Anđelija Jakšić (@Usvojipsa) March 2, 2024

A na pitanje jednog korisnika šta je to tačno napisala devojčici, nastavnica je odgovorila:

"Ovoj devojčici konkretno da uživam u njenim zapažanjima, da je beskrajno zabavna i da ima slikarsko oko jer vidi ono što promakne drugima. Što je sve istina! Stvarno je takva. I sluša dobru muziku i super se oblači. Nosi Metalika majice i ima dugu, crnu kosu. Kao šećer je!".

"Ovom društvu ste neophodni"

Objavom je oduševila mnoge koji su priznali da su dugo čekali da čuju nešto tako lepo, posebno nakon ogromne tragedije u maju, koja je potresla Srbiju i region.

foto: Shutterstock

"Hvala vam. Ovom društvu posle tragedija koje su se dogodile ste neophodni", "U odnosu na roditelje, vi ste naš partner i neko ko nam pomaže da sačuvamo decu u ovom ludom društvu. Vi ste pre osim toga, žena, majka i prosvetni radnik sa dušom. Verujte mi, kao roditelju 15-godišnjaka, trebate nam baš takvi kakvi ste", "Prelepo je da na Iks-u imamo prosvetu koja voli decu. Hvala vam", "Vi ste pravi nastavnik, ali onaj baš pravi, koji voli svoj poziv i uživa u njemu. Znam da svako jutro krenete na posao sa radošću", glasili su samo neki od komentara ispod objave nastavnice.

"Deca vape da budu prihvaćena"

Ona se još jednom javila, te na pitanja da li možda zna zašto se deca osećaju usamljeno i utučeno odgovorila:

"Vrlo je prosto. Oni vape da budu prihvaćeni od svojih vršnjaka i umesto da su opušteni, oni se trude da budu neko drugi, a ne ono što jesu... Kad tako nešto primetim, onda se mučim, tražim signale, poruke, pitanja koja dete postavlja ćutke. Obično ih nađem i obično je dovoljno malo utehe. Zapravo, od viška ljubavi glava ne boli. Važi za sve, i ljude i decu. Ne može da omane", zaključila je.

Kurir.rs/Blic

Preneo: R.J.

Bonus video:

07:36 VELIKI BROJ ŠKOLA JE PODRŽAO PREPORUKU! Slavica Đukić Dejanović o sugestiji Ministarstva prosvete: Preporuka nije obavezujuća