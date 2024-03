OD PROLEĆA KROZ CG I HRVATSKU SA SRPSKIM TAGOM: Otvoren nam put kroz 4 države, a na leto kroz još 2! OVA ĆE NAM MNOGO ZNAČITI

Sredinom aprila bi kroz Crnu Goru, a sredinom maja i kroz Hrvatsku trebalo da počne primena elektronske naplate putarine sa srpskim uređajem.

Darko Savić, pomoćnik izvršnog direktora za naplatu putarine u "Putevima Srbije" otkrio je da se nada da ćemo bez zadržavanja moći da idemo uskoro i kroz Grčku i kroz Albaniju.

- Mi već par godina radimo na integrisanom sistemu za naplatu u putarine. U junu prošle godine puštena je integrisana naplata sa Severnom Makedonijom. Nakon tog perioda smo potpisali sporazume sa "Hrvatskim autocestama", kao i sa "Monteputom" u Crnoj Gori i krenuli smo u implementaciju platformi povezivanja sa ovim državama - kaže Savić.

Napominje da je ovo veoma važno za sve učesnike u saobraćaju, koji više neće morati da staju na naplatne stanice dok prolaze kroz ove države.

- Sada će putnici moći sa tagom, koji je registrovan ovde, i to registrovan na web platformi, moći da prolaze i kroz Crnu Goru i Hrvatsku, a takođe će građani ovih država moći da prolaze kroz našu zemlju bez zaustavljanja, plaćanjem putarine preko svojih platnih kartica - kaže Savić.

foto: Nebojša Mandić

Pregovori sa Grčkom i Albanijom

Kako navodi, ovoj inicijativi pridružuju se i Bosna i Hercegovina, auto-putevi iz Republike Srpske, a pregovara se i sa Grčkom i Albanijom.

- Činimo sve da sa Grčkom probamo da završimo ovaj posao do leta. Platforma za elektronsku naplatu već radi. Republika Srbija i JP "Putevi Srbije" imaju imaju 800.000 aktivnih korisnika tagova godinama unazad. Mogu da kažem da smo zemlja sa koja ima najveći broj korisnika tagova u ovom delu Evrope - kaže Savić.

Više od 50 odsto naplate putarine više ne ide kroz živ novac i zaustavljanje na naplatnoj stanici, već ide preko elektronske naplate.

- Dve trećine kamiona koji prolaze kroz naplatne stanice u Republici Srbiji više ne staju na naplatnoj rampi da plate putarinu, već putarinu plaćaju tagom. Tako da, sigurno, kada se budemo povezali, taj broj korisnika ima značajno još da poraste - kaže Savić.

Uputstvo za elektronsku naplatu

- Uputstvo postoji na sajtu JP "Putevi Srbije", na web platformi i "Toll for all". Jako je jednostavno, odaberete zemlju na koju hoćete da idete, za sad je to moguće samo za Severnu Makedoniju. Ako kupujete nov tag, uzimate onaj koji je registrovan na web platformi i izvršite registrovanje platnih kartica. Ako imate stari tag koji funkcioniše u postpaid ili prepaid sistemu potrebno je da dođete neko od prodanih mesta i da izvršite prekonfiguraciju tag uređaja i nakon toga samo da vežete svoju platnu karticu. Jako je jednostavno za korisnike, samo treba pa pažljivo pročitate uputstva - kaže Savić.

Kurir.rs/Blic

Preneo: R.J.

Bonus video:

01:28 ANKETA: Šta građani kažu o poskupljenju putarine (KURIR TELEVIZIJA)