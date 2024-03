"KAO DA TRAŽIMO DEDINJE, A NE STAN U NIŠU" Studenti digli glas protiv alavih stanodavaca: Kako mislite da plaćamo ovolike kirije?!

Pojedini studenti iz Niša pokrenuli su polemiku na društvenim mrežama zbog paprenih cena kirija jer, kako tvrde, stanodavci u većini slučaja ne žele da izdaju nekretninu ispod 300 evra.

U Fejsbuk grupi "Izdavanje stanova Niš" jedna studentkinja je napisala da ima problem jer sa drugaricom ne može da nađe stan do 250 evra sa troškovima.

- Zanima me kada stanodavci izdaju svoje stanove studentima od po 300 do 400 evra i na dalje kako misle da studenti imaju taj novac da plate, da li znaju da za isti taj njihov novac roditelji trebaju da odvajaju od svojih usta, a plus da im daju novac za troškove i račune i hranu.

Gde je nestala solidarnost, skromnost, ljudskost? Izdajete stanove po nenormalnim cenama jer živimo u skupim uslovima, kada tražimo stanove kao da tražimo Dedinje, a ne prosečan stan u Nišu - navodi se u objavi i dodaje:

- Konkretno ja i moja drugarica obe studiramo medicinu mesec dana unazad tražimo stan za nas dve bar do 250 evra sa svim troškovima kod Medicinskog fakulteta. Ali svi ljudi koje se jave nude 300 evra + pa se pitam, je li misle da su naši roditelji milioneri, da li beru pare na drvetu. Ne znam, ali tolike pohlepe za novcem nisam videla ili sam očigledno ja odrasla u drugom svetu.

foto: Printskrin/Facebook

Druga studentkinja je u komentaru naglasila i da stanovi koji se izdaju nemaju dobro kupatilo.

- Apsolutno se slažem. Cene su neshvatljive, a tek kupatila, 70 odsto stanodavaca ima jako loše kupatilo a cena bude 250 evra. Pa. dokle više, osnovnu higijenu ljudi ne mogu da obave u nekim pristojnim uslovima, da ne pričamo o drugim stvarima - navodi se u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Isti problem imamo i evo putuje taksijem svakog dana, a ovo je druga godina kako pratim grupu i puno njih nisu uspeli da izdaju stan, pa kakva im je računica da su spustili cenu izdali bi i ne bi sami plaćali dadžbine. Ne razumem. Derite strance ako naletite, ali imajte solidarnosti za našu decu.

