NOVOSAĐANIN NIŠLIJI 5 MESECI NE PLAĆA KIRIJU, NE MOŽE DA GA IZBACI IZ STANA, PODNEO I TUŽBU! Stanar ga obmanuo OVOM teškom pričom

Moj otac i ja smo početkom januara izdali stan u Nišu čoveku iz Novog Sada, koji je došao ovde jer navodno otvara školu karatea. Tada nam je uplatio depozit 360 evra u visini jedne kirije i, evo, već peti mesec je u stanu, ne plaća račune, a nijednu kiriju nam nije isplatio, svaki mesec je smišljao novi izgovor i sada neće da izađe iz stana, priča za Kurir Vanja Dimić (33) iz Niša.

- Nakon što smo dali oglas da izdajemo stan za 360 evra, krajem decembra nas je pozvao sadašnji stanar, koji je bio zainteresovan za nekretninu i tvrdio je da je porodični čovek, da ima ženu i decu. Otac je imao želju da ga upozna pre nego što se zvanično useli, a sve ostalo sam završavao ja. Sa mnom je komunicirao isključivo preko poziva, izbegavao je poruke, verovatno da ne bi ostavio trag. Početkom januara smo potpisali ugovor na godinu dana i overili ga kod notara - objašnjava nam Dimić i dodaje:

foto: Privatna Arhiva

- Nakon što nam je 3. januara uplatio depozit, sutradan je javio da mu je brat nastradao u Nemačkoj. Ja i otac smo se sažalili na to jer smo znali šta znači gubitak člana porodice i dogovorili smo se da 31. januara plati kiriju za januar i februar. Ponudili smo i da mu smanjimo iznos, ali nije prihvatio. Govorio je da smo mu prijatelji i da je srećan što je naleteo na nas. Zvanično se uselio 8. januara u stan i odmah je krenuo sa zahtevima.

Vanja kaže da je sve vreme na pameti imao njegovu tragediju, te mu je zbog toga izlazio u susret.

foto: Profimedia

- Tražio je novi trpezarijski sto i stolice, tepih, ceo escajg smo mu doneli, čak nam je tražio lonče da kuva viršle, sliku da mu zid ne bi bio prazan, veću posteljinu... Tu mi je već postalo čudno. Dao sam oko 50.000 dinara da kupim sve to. Kada je došao kraj januara i otac ga zvao da se dogovore kad može da dođe do stana po novac, odnosno priznanicu o uplati, on je preklinjao da sačekamo jer trenutno nema novca zato što se zapalio autobus koji je on izdao nekome i sada treba da nadoknadi štetu od 15.000 evra. Shvatio sam da smo definitivno prevareni i da nije trebalo da ga primimo, a ocu koji je srčani bolesnik je pozlilo.

Dimić ističe i da je početkom februara doneo raskid ugovora, prema kome je trebalo do 15. da se iseli iz stana.

Tajac Podstanar bez odgovora Kurir je pokušao da telefonom stupi u kontakt s problematičnim stanarom, ali on nije odgovarao na naše pozive.

- Taj ugovor je pročitao, fotografisao i rekao da će mi se javiti njegov advokat, što se nikada nije desilo. Čak mi je i pretio da će, ako tada dođem s drugom u svoj stan, on dovesti njih sedam, osam da se "družimo". Podneo sam tužbu protiv njega, angažovao advokata i pre četiri dana je odgovorio na tužbu da će njegova žena biti svedok kako je on pozajmio novac i dao mi, što nije tačno, jer ja imam sve crno na belo. Plaćao sam i račune za svih pet meseci, a sada ne mogu da ga izbacim iz stana i plus mi duguje novac - jada se Dimić i apeluje za pomoć.

Kurir.rs

