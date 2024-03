RAT BUDUĆE KUME I MLADE PRE SVADBE: Haos nastao zbog jednog mladinog zahteva! "Zar je moguće da to traži?!"

Sezona svadbi u Srbiji počinje uskoro, a neki mladenci su počeli da praktikuju nove trendove među kojima je i pravilnik za oblačenje zvanica, naročito onih bližih.

Poznato je da neki novopečeni bračni parovi uslovljavaju goste da kao poklon za svadbu isključivo donose novac. Međutim, mnogi gosti su sada na mukama jer mladenci imaju posebne zahteve što se tiče odevanja za ovu svečanu priliku.

Na društvenoj mreži X nedavno se pokrenula polemika ono dres koda za jednu svadbu gde su mladenci insistirali da gosti budu odeveni smart kežual.

Ipak, to nije sve, neke mlade došle su na ideju da apeluju na sve devojke i žene pre svadbe da na dan venčanja ne smeju da nose ništa belo tog dana samo mlada mora da bude u belom.

- Svojoj najboljoj drugarici iz detinjstva sam kuma na venčanju koje će se na leto održati u Beogradu. Da sam kuma to sam znala odavno jer će i ona meni jednog dana biti kuma, ali nisam znala da ona za mene ima posebne zahteve iako se poznajemo toliko dugo. I svadbu uveliko pripremamo zajedno. Pita me za mišljenje za svaku sitnicu koju organizuje - kaže nam jedna devojka iz prestonice i dodaje:

- Nedavno smo polemisale o tome šta bih ja mogla da običem za taj poseban dan, ipak sam ja kuma. U jednoj radnji videla sam prelepu belu dugu haljinu. Probala je, fotografisala i pokazala joj da čujem njeno mišljenje. Ona je pobesnela kad je videla fotografiju. "Jesam li ja mlada ili ti?!" - upitala me ona. Ja sam zbog šoka zanemela. Nisam mislila ništa loše. To mi nije ni palo na pamet. Rekla mi je da će samo ona tog dana biti u belom i niko više, a pogotovo ne u beloj dugoj haljini. "Niko mi neće ukrasti moj dan iz snova", rekla mi je ona.

Izvinila sam joj se i kazala da nisam imala lošu nameru kao i da za to prvi put čujem, na šta mi je odgovorila da je to novina na mnogim svadbama. Iskreno, sad razmišljam da li uopšte treba da budem kuma ovakvoj osobi koja je pomislila da bih joj ja ukrala svu pažnju na njenom venčanju samo zbog toga što bih nosila belu dugu haljinu. Zna se ko je mlada, ne mogu još uvek da verujem. Zar je moguće da to traži od mene - pričala je zabrinuta devojka.

