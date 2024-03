BEOGRADSKI IZBORI BIĆE 2. JUNA: Vučić poručio iz Predsedništva - "Za razliku od onih koji drže pridike, POŠTUJEMO DEMOKRATIJU"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima Srbije iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Vučić se u 18 časova sastao sa predstavnicima stranaka vladajuće koalicije.

Predsednik je rekao da je započet proces konstituisanja organa vlasti posle decembarskih izbora, i u skladu sa Ustavom je održao konsultacije sa svim političkim strankama.

- Tri izborne liste, od kojih je jedna manjinska nisu želele da učestvuju u razgovorima. Sa svima sam obavio konsultacije, i prihvatio informaciju da lista Srbija ne sme da stane ima većinu koja je dovoljna za formiranje skupštinske većine i vlade Srbije. Ime mandatara biće saopšteno za nekoliko dana - rekao je on.

Srbija se nalazi u ozbiljnoj političkoj situaciji, pre svega zbog geopolitičkih prilika na istoku Evrope.

- Zbog nemoći da se problemi reše mirnim putem, i zbog toga Srbija kao zemlja koja je vojno neutralna, i u potpunom je okruženju NATO zemalja i aspiranata, i kao jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, nalazi se pod jasnim pritiskom - kazao je predsednik.

foto: Nemanja Nikolić

Vučić dodaje da će večeras govoriti o konkretnim stvarima.

- Pozvao sam danas na razgovore one koji su se izjasnili da žele da predstavljaju većinu, da bih im ukazao na sve teškoće sa kojima se zemlja suočava. Imamo mnoge zadatke, divne stvari koje moramo da uradimo. Govorili smo i o unutrašnjoj političkoj situaciji, i važno je da se mi postavimo drugačije od toga kako su se postavili oni koji nisu došli na konsultacije - rekao je on.

Predsednik kaže da će konstitutivna sednica Skupštine biti odložena za sedam dana.

- To ima i svoje posledice, a što se tiče izbora, svi će biti u zakonskom roku. Nema nikakvog lex specialisa, pošto ga niko nije ni tražio. Ja sam napravio jednu formalnu grešku, kada sam rekao da će izbori biti održani 5. maja na Vaskrs. Mislio sam da će svi hteti da se vidi volja naroda, međutim to nije bilo zakonski sasvim precizno. Zakonski precizno je sledeće: Najkasniji datum za raspisivanje izbora je 3. april. I to mora da raspiše predsednik Skupštine, koji do tada mora biti izabran - rekao je Vučić.

- Svi ljudi sa kojima sam se konsultovao iz vladajuće većine su bili za to da izbori budu 28. aprila, a razume se svi drugi lokalni izbori da budu u ustavnim i zakonskim rokovima - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da je on izneo drugačiji predlog, i da su svi prihvatili njegovu ideju.

foto: Nemanja Nikolić

- Moja ideja je da izbori budu 2. juna. Ja ću objasniti i zašto. Želim da svi imaju vremena da pripreme kampanju. Ja ću reći zašto sam ovo tražio. Nije bilo nikakvog stranog pritiska, pod jedan. Ja sam pričao sa prijateljima sa istoka, Ana Brnabić je pričala sa ljudima iz Kvinte, nije bilo pritisaka nikakvih - kazao je on.

Predsednik ističe da je za zemlju najbolje da pokušamo da umirimo strasti.

- Nisam želeo da budemo kao Dragan Đilas, koji je bio lakom na vlast, pa je primoravao socijaliste da pogaze svoju reč. Pa su onda pogazili narodnu volju. Nemojte da pričate o fantomskim biračima, poput Borislava Stefanovića, koji je 2014. bio kandidat u Novom Sadu, pa se kasnije pod drugim imenom pojavio u Beogradu na izborima. Takve stvari nikada ne smemo da radimo - kaže Vučić.

On je pozvao ljude iz MUP da posebno restriktivno tumače zakon po pitanju promene prebivališta.

- Imaćemo mnogo problema sa kojima ćemo se suočavati, veoma je važno da se poštuju preporuke ODIHR-a. Što se mog ličnog stava tiče, mislim da sam ovom preporukom, za ljude koji su prihvatili, pokazao da mi želimo da mnogo bolje i više poštujemo demokratske norme nego oni koji su nam držali pridike, koji su bogougodno menjali prebivališta za izbore. Mi moramo da verujemo i negujemo svoju demokratiju - istakao je predsednik.

Pozvao je narodne poslanike da rade naporno, pošto nas čeka EXPO i druge velike obaveze.

- Neki će reći da sam popustio, ja se uvek radujem takvima. Najviše volim kada neki doživljavaju ovakve poteze kao znakove slabosti. Mi smo u stanju da razumemo njihove zahteve, ovo je bila moja molba i moja želja. Ponosan sam na stranku koja je prihvatila moje zahteve - rekao je on.

Zna narod sve što ćete videti 2. juna, rekao je predsednik, i istakao da neće biti cirkusa u slučaju poraza.

Na pitanje o tvrdnjama pokreta Kreni promeni da on manipuliše podacima o mladima koji žele da se vrate u Srbiju, Vučić je pitao ko to tačno tvrdi.

foto: Nemanja Nikolić

- To je onaj Rokfelerov? Ima nešto što je tačno, i nešto što je laž. Tačno je sve što se govori oko plata. Ako preračunate sve u evre, to je oko 1400 evra. Pa to je upravo ono što obezbeđujemo. Prosečna plata u decembru bila je 1480 evra. A 1400 evra biće u celoj Srbiji, 2027. godine. Danas sam u Pambukovici video dve žene koje su se vratile iz Austrije - kazao je Vučić.

On je dodao da se manje vraćaju zanatlije, pošto je za njima potreba najveća na zapadu.

- A kolika je plata bila u vreme kada je njemu Rokfeler davao pare? On džabe daje pare, a ne za prljave zadatke? Ili u vreme stranaka bivšeg režima. Tada je plata bila 320 evra. A danas je 812 evra - istakao je predsednik.

On podseća da niko nije pipnuo demonstrante koji su blokirali auto-puteve, niti one koji su rušili Gradsku skupštinu.

O tvrdnjama analitičara Nedžata Ahatovića da je "naoružavanje Vučićeve Srbije pretnja miru", rekao je da je to mnogo ozbiljnije pitanje.

- Postoji mantra u regionu onih kojima nikada nijedna Srbija nije dovoljno mala, da bi njom bili zadovoljni. Postoje osovine političke koje možete da vidite. Tako je zato što je Srbija danas 50 odsto ekonomije zapadnog Balkana. 55 odsto izvoza je Srbija. 62 odsto je Srbija ta koja privlači strane direktne investicije - istakao je predsednik.

Takva Srbija je zemlja koja ima i najveće plate u regionu, a veoma nisku stopu javnog duga, rekao je on.

- Srbiju hoće da ruše najgorim lažima, objavljeno je 10.000 tekstova o tome da ćemo izazvati rat, da smo mi Putinove sluge. Ne mogu da shvate da Srbija vodi slobodarsku politiku. A nije problem kada neko kupi 12 rafala. A problem je kada Srbija pregovara o kupovini 12 rafala - zapitao je Vučić.

Pitao je i zašto se svi u regionu naoružavaju, i kaže da mi moramo biti dovoljno jako kao i svi ostali zajedno - da bismo mogli da opstanemo.

foto: Nemanja Nikolić

- I to nam pričaju političke bitange sa Zapada, najgore moguće. Pričaju nam o teritorijalnom integritetu oni koji su to pogazili u Srbiji. Nismo mi nikoga napali, već vi nas - rekao je predsednik, i dodao da neće paziti na svoj rečnik kada govori o ovakvim pitanjima.

Postoji vrsta kmetske svesti da mi ne smemo nikome reći ništa, a po nama sve sipaju po glavi, kaže on.

- Sada napadaju Marka Đurića, gledam sve druge denuncijante i cinkaroše kako će negde nekome da prijave. Zamislite sa "zlikovcem" se sreo. A hvalite one koji idu na grom Ademu Jašariju. I onda pišete o tome kako je BIA paralizovala nekog kriminalca. Sve je izokrenuto u ovoj zemlji - rekao je Vučić.

On ističe da se Srbija naoružava iz domaće industrije, kako bi čuvala svoje ime i prezime.

- Da razni patuljci ne bi pomislili da mogu da nam otmu zemlju, kao što su to ranije radili - rekao je predsednik.

O premeštanju birača u Nemačkoj, koja je nedavno izašla na videlo, predsednik kaže da će verovatno Ana Brnabić obratiti pažnju na to pitanje.

- Mislim da je to važno za naša evropska usmerenja, da vidimo koji deo kog pregovaračkog poglavlja je to deo. Zamislite, iz Male Krsne dolazi jedan birač, pa da vidimo kako to rade u Evropi - kaže on.

Vučić je, komentarišući izjave Aide Ćorović da će on biti ubijen, rekao da će on pobediti uvek.

- Rekla je da smo pokušali da je kupimo kada joj je moja savetnica ponudila pomoć. Dakle to što ćete mene da ubijete, o tome sanjate već godinama, još niste proveli u delo, pobediću vas opet. Boriću se i za Beograd, i za sve lokalne samouprave u Srbiji. Požurite sa tim kako ćete da me ubijete - rekao je on.

Kaže da su optužbe za saradnju sa kriminalcima čisto pitanje autoprojekcije.

- A što se tiče večerašnje odluke, ja se nisam rukovodio stranačkim interesima. Mi smo bukvalno vikali jedni na druge, kako se to nije dogodilo dugo, i opet smo došli do zajedničkog rešenja. Stvarno mislite da se predsednik Srbije druži sa kriminalcima. A ima ogroman broj ljudi koji znaju svaki moj korak. Ja nemam viber, a ne skaj, signal ili nešto drugo. Šta vam je ljudi - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da je poziv Aidi Ćorović bio ideja Suzane Vasiljević, i da je ona htela da joj pomogne kada se žalila da nema novca da jede.

- Ona je volela tog nekog Francuza, prvog sekretara. I on je znao Aidu Ćorović, pa je htela da pomogne. A sada Aida Ćorović kaže da smo hteli da je ućutkamo. Svakog dana ima stotine hiljada objava protiv mene, pa sad baš nju treba da daju pare da je ne napadaju. Ili Topalku da dajem pare, sad će on da bude pobednik Evrovizije. Šta vam je bre ljudi - kazao je predsednik.

