DOBIO CISTU ZBOG PSEĆE DLAKE, 14 GODINA RASLA U NJEMU Ispovest Borisa kome su pluća ISTRULILA! Zato sada radi NEVEROVATNU STVAR

Humani Boris Gujaničić (25) iz Smedereva ima samo jedno plućno krilo i od drugog tek režanj. Kao dete je pogrešno lečen čitavih 10 godina. Kada mu je uspostavljena prava dijagnoza, videlo se da mu je jedno plućno krilo potpuno istrulilo. Nakon paklene borbe, Boris danas istrčava hiljade kilometara kako bi pomogao teško bolesnoj deci.

- Kao malog, lekari su me lečili od astme, a u stvari sam imao ehinokoknu cistu na plućima, koja mi je pukla tokom fudbalske utakmice. Izlila se i moja plućna krila je napunila tečnošću. Bio sam životno ugrožen sve dok nisam stigao do Instituta za "Majku i dete" - rekao je Boris.

Kako kaže, ehinokoknu cistu je dobio u prvim godinama života, sve se manifestovalo kao astma, ali to nije bila astma, ispričao je Gujaničić jednom prilikom za "Prva TV".

Ehinokoknu cistu dobio preko pseće dlake

Kako je ranije objašnjavao, ehinokoknu cistu dobio je preko pseće dlake, a u njegovom telu ona je rasla punih 14 godina!

- Verovalo se da sam izlečen, ali se ispostavilo da sam dobio ehinokoknu cistu preko pseće dlake. Rasla je punih 14 godina. Na kraju je narasla do veličine rukometne lopte i, budući da sam igrao fudbal i naprezao se, pukla je - ispričao je Boris jednom prilikom.

Cista je otkrivena pre 10 godina. Tokom operacije videlo se da je dve trećine jednog plućnog krila bukvalno istrulilo i lekari su morali da ga odstrane. Boris od tada diše sa 70-75 odsto kapaciteta, zavisno od vremenskih uslova. To mu, međutim, ne smeta da trči.

Iza sebe ima nešto više od 30 takmičenja, a samo u januaru je istrčao više od 300 kilometara u okviru humanitarnog izazova "Vidi ko te juri".

- Radio sam davno test opterećenja koliko mogu da dišem. Poteškoće imam tek kada krenem sa trčanjem, dok telo ne dostigne temperaturu. Lekari kažu da donekle to jeste OK, idem malo i na svoju ruku, ali niko mi nije zabranio. Imao sam mnogo sreće, jer sam bio sportista dugo, što mi je pomoglo da se oporavim. Oporavak je trajao šest meseci i to samo zato što mi nije bio otvaran grudni koš. Da jeste, oporavak bi trajao godinu dana - ispričao je Boris za "Prva TV".

