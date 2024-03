PA, OVO JE STVARNO SRAMOTA! Beograđani šokirani zbog prizora u marketima: Posle toalet papira i jaja i ovaj proizvod na udaru FOTO

U jednom marketu na Banjici kupac je sa rafa uzeo kutiju keksa sa čokoladom, otvorio je, uzeo nekoliko njih i ostavio polupraznu kutiju na raf.

Ovaj prizor šokirao je potrošače koji su prvog dana vikenda došli da pazare robu.

- Subota kasno popodne u marketu neviđena gužva. Prvo sam čekala jedno pola sata na delikatesu, a onda mi je pažnju privukao jedan raf sa akcijskim cenama. Prilazim do njega on poluprazan, a pažnju mi privlači jedna otvorena kutija čokoladnog keksa. Inače keks je na akciji i cena je sa 200 dinara snižena na 160. Htela sam da uzmem kutiju kad vidim da je otvorena. Neki kupac je ladno pocepao kutiju, ukrao keks i ostavio je tako polupraznu na raf. Pa, ovo je stvarno sramota - šokirana je Beograđanka.

foto: Kurir

Dodaje i da su radnice prolazile, ali da nisu previše obraćale pažnju na to.

- Onako u čudu odlazim do rafa sa jajima i zatičem haos. Gotovo u svakoj kutiji je po neko jaje polomljeno, kutije isprljane, a bogami u nekim fali i po koje jaje. To sam viđala i ranije, ali ovo me sada još više razbesnelo.

Podsetimo, nedavno su kupci u prestoničkim marketima primetili i da u pojedinim pakovanjima toalet papira fali po jedna rolna.

Neki građani su pocepali pakovanje i iz nekih ukrali po jednu rolnu i ostalili na raf. Trgovci su primorani da zbog svakodnevnih krađa stavljaju zujalice na što više proizvoda.

Bonus video:

01:02 TRGOVCI ĆE PODIĆI CENU AKO VIDE DA PRODAJA NE OPADA Stručanjak upozorava: Kriza je nepredvidiva, ne možemo znati kako će biti