"KAD SAM POSTAO DOKTOR, TO JE BILA KNJIŠKA BOLEST" Urolog Milošević: Ako se ne leči na vreme, dolazi se do FATALNOG STADIJUMA

U Srbiji je, prema poslednjim podacima, registrovan najveći broj zaraženih sifilisom u poslednjih 10 godina.

Do sada je prijavljeno 302 obolelih, a ova polno prenosiva bolest uzima maha, jer veliki broj ljudi ne koristi nikakav vid zaštite tokom seksualnih odnosa i često menja partnera.

Novinarka Kurir televizije Nevena Milošević istraživala je ovaj fenomen sa svojim sagovornikom, urologom i seksologom Aleksandrom Miloševićem.

- Sifilis je seksualno prenosiva bolest, smrtonosna bolest potpuno u vreme pre penicilina. Gotovo 50 odsto osoba koji su u kontaktu seksualnom ili na neki drugi način sa osobom zaraženom mogu da dobiju sifilis i praktično ako se ne leči dolazi do letalnog ishoda. Kad sam počeo da se bavim 35 godinom urologijom nisam imao slučajeve, to je bila samo knjiška bolest, učili smo iz knjiga kako se leči. Međutim, u poslednjih nekoliko godina, mogu da kažem poslednjih godinu dana se pojavilo nekoliko slučajeva baš kod mene. I to je stvarno bilo neko veliko iznenađenje za mene i pretpostavio sam da ga ima. Ali sad čujem da su rađene epidemiološke studije i da će uskoro biti objavljeni rezultati da je stvarno zaraza počela da se javlja - objasnio je doktor.

Milošević kaže i kako izgleda tretman zaraženih osoba.

- Penicilin i drugi antibiotici širokog spektra za vrlo kratko vreme i vrlo efikasno leče tu bolest, koja ima svoj inkubacioni period kad nema simptoma i to može da traje čak i do 4 godina. Kad pacijent ponovo postaje zarazan on može da prenese bakteriju koja jeste izazivač sifilisa. Prvi stadijum se kod žena javlja obično na sluzokoži i vagine i ne vidi se spolja, kod muškarca je jasno uočljiv, ali se može javljati i na usnama, na jeziku, na svim sluzokožama koje su u kontaktu sa infekcijom, sa samom bakterijom.

Opisao je i kada dolazi do smrtonosnog ishoda ako se bolest ne leči na vreme.

- Nakon toga ulazi se u drugi stadijum, koji se manifestuje promenama na koži, slabošću, malaksalošću i promenom u krvnoj slici. Taj stadijum može da prestane, da opet uđe u jedno mirno vreme, a onda dolazi treći stadijum kod nelečenog sifilisa koji već zahvata kardiovaskularni sistem, neurološki sistem i mozak. Tada dolazi do izmenjenog ponašanja, do grubih promena na telu. Posle toga dolazi smrt. Naravno taj stadijum je najteži za lečenje i najmanje šanse ima se izleči. Najbolje je sifilis lečiti u ranom stadionu, bez simptoma ili kod prvog stadijuma.

