GENERALNI DIREKTOR LUČIĆ: Telekom ubrzano razvija veštačku inteligenciju

Transformacija kompanije Telekom Srbija za digitalnu budućnost bazirana je na dva stuba - 5G mreža i veštačka inteligencija. Telekom je već sada spreman za 5G mrežu, u susret tenderu koji će biti održan do kraja godine, dok vrhunski stručnjaci kompanije, uz podršku strateškog partnera Vodafona, ubrzano rade na razvoju usluga zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

Uz to, TS Venture fond sve snažnije investira u domaće inovativne startape koji se bave primenom veštačke inteligencije. Ovo je danas izjavio generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić gostujući na TV Prva.

- Digitalna industrijska revolucija zasnovana je na 5G mreži i veštačkoj inteligenciji i, u skladu s tim, odvija se transformacija naše kompanije za digitalno doba. Ta dva stuba se međusobno dopunjuju, 5G donosi ubrzanu robotizaciju, razvoj mašina koje međusobno komuniciraju i uče, i doprineće njihovoj masovnoj upotrebi u skoro svim industrijskim granama, kao i u sferama života neposredno važnim za život ljudi poput medicine, gde će u narednih desetak godina biti uspešno lečene mnoge bolesti koje danas deluju nesavladivo. Veštačka inteligencija doprineće lepšem, kvalitetnijem načinu života, a kompanije poput Telekoma Srbija kvalitetnije će pružati usluge svojim korisnicima - objasnio je Lučić.

Vladimir Lučić: 5G i AI stubovi za budućnost. Jedanaesta investicija startap fonda Telekoma Srbija. “Ekspo 2027” je velika šansa. Nagrađujemo i najmlađe inovatore

Konkretno, kada je reč o Telekomu, tamo se ubrzano radi na maksimalno uspešnoj primeni veštačke inteligencije. - Radimo na implementaciji veštačke inteligencije u našem kontakt centru, u neposrednom odnosu sa korisnicima, kako, između ostalog, ne bi bilo više čekanja da vam neko odgovori kada tražite korisničku podršku, kao i da dobijete maksimalno relevantnu informaciju. Takođe, koristićemo veštačku inteligenciju u optimizaciji mobilne mreže MTS-a. Operateri koji ne budu primenjivali AI u razvoju servisa i optimizaciji mreže, jednostavno, neće moći da tržišno opstanu - istakao je Vladimir Lučić i precizirao da na ovome rade stručnjaci Telekoma uz podršku strateškog partnera kompanije, vodećeg svetskog operatera Vodafona, koji je lider u razvoju 5G mreže i digitalnih servisa. Takođe, Telekom Srbija preko svog fonda za investiranje u inovativne startape sve snažnije ulaže u projekte zasnovane na veštačkoj inteligenciji i sa globalnim potencijalom.

- Naš TS Venture fond je ove godine obavio već dve investicije, ukupno desetu i jedanaestu, a obe su usmerene na startape koji rade na razvoju AI i preko kojih želimo da budemo prisutni u celom svetu. Deseti startap koji smo podržali izgradio je softver namenjen zaštiti intelektualne svojine na internetu, u šta spada borba protiv piraterije, i već ima klijente iz SAD i EU, dok je naša najnovija startap investicija usmerena na razvoj veštačke inteligencije kako bi kompanije mogle da lako prilagode interfejs i ponudu korisnicima. Pozivam sve mlade, inovativne, kreativne ljude, koji imaju ideje u vezi sa primenama AI, da se jave našem TS Venture fondu - poručio je Lučić.

Predstojeći “Ekspo 2027” biće velika šansa za celokupnu srpsku privredu, pa i za kompaniju Telekom Srbija, koja će se potruditi da do tada u potpunosti razvije 5G mrežu sa dodatnim uslugama, kako bi ih uspešno predstavila svetskoj i domaćoj javnosti.

- Do održavanja “Ekspo 2027” skoro cela teritorija Srbije biće pokrivena 5G mrežom, što je od ogromne važnosti za razvoj našeg društva i ekonomije. Država bi do kraja ove godine trebalo da dodeli frekvencije za 5G, a mi smo uveliko spremni, pogotovo u većim gradovima, jer na novim baznim stanicama imamo instaliranu najnoviju tehnologiju Eriksona i Nokije. Od velike pomoći biće i Vodafon, kao najveća 5G mreža u svetu. Takođe, na “Ekspu” će moći da se vozi automatizovanim automobilima, što je najavio i predsednik Aleksandar Vučić, a to podrazumeva jak 5G i senzore na putevima. Verujem da će Telekom na najbolji način iskoristiti šansu koju taj svetski događaj pruža - naglasio je Vladimir Lučić.

U kojoj meri kompanija Telekom Srbija ulaže u budućnost vidi se i po tome da je ovih dana održan sedmi po redu “Regionalni app izazov”, namenjen srednjoškolcima iz Srbije, BiH i Crne Gore, koji su se takmičili sa svojim idejama za softverske aplikacije koje olakšavaju život i imaju potencijal da pozitivno utiču na razvoj društva. Nakon nacionalnih takmičenja, na kojima je po pet timova iz svake zemlje izborilo učešće na velikom finalu u Beogradu, za najuspešnije proglašene su aplikacije na kojima su radili učenici srednjih škola iz Podgorice, Sremske Mitrovice i Milića u Republici Srpskoj. Pobednici će moći da posete konferenciju u Barseloni posvećenu kreativnosti, vizuelnim i digitalnim umetnostima, dok su dobitnici specijalne nagrade, podgorički srednjoškolci, dobili i prestižne mobilne telefone.

- Za sve ove godine, kroz naš “Regionalni app izazov” stasale su generacije mladih programera koji se spremno nose sa svim izazovima današnjice. Izuzetno smo ponosni na đake koji su, i pored svojih školskih obaveza, vredno radili na tome da osmisle i izrade kreativna i praktična rešenja za mobilne uređaje. Naši srednjoškolci imaju ogroman potencijal, ponosni smo na njih - kaže generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

“Heroji Halijarda” stigli na Kapitol Hil! Veoma retko se desi da neki film bude prikazan u velikoj sali američkog Kongresa, a nedavno je ta čast ukazana “Herojima Halijarda”, igranom ostvarenju u produkciji Telekoma Srbija. Dok se na kanalu Superstar očekuje emitovanje TV serije “Vazdušni most”, film “Heroji Halijarda” predstavljen je visokim zvanicama u najvišem zakonodavnom domu SAD. - Taj film, na koji smo zaista ponosni, inspirisan je najvećom akcijom spasavanja pilota iza neprijateljskih linija u istoriji. Film je odlično prihvaćen sa američke strane i očekujemo da uskoro krene u međunarodnu distribuciju, pa će prikazivanje u Kongresu biti dobra “stavka u CV-u”. Žao mi je što je ta velika priča o hrabrosti srpskog naroda bila gurana pod tepih u komunističkim vremenima, ali istina je izašla na videlo. Svakako, to je priča i o savezništvu našeg naroda i SAD u Drugom svetskom ratu - rekao je generalni direktor srpskog Telekoma Vladimir Lučić za TV Prva. Na Kosovu bolje, ali nema opuštanja Srpski Telekom je na Kosovu i Metohiji već duže vremena izložen velikim pritiscima, od pokušaja zabrane, preko maltretiranja radnika, uništavanja opreme i drakonskih kazni, do pokušaja osporavanja davno obavljenih akvizicija. Situacija je trenutno nešto bolja, ali nema opuštanja, upozorava Vladimir Lučić. - Zahvaljujući našoj odličnoj organizovanosti i uz podršku međunarodne zajednice, uspevamo da odbijamo napade Kurtijeve administracije i trenutno je stanje bolje nego inače. Ali, i te kako ostajemo na oprezu. Kada uspemo da odbijemo jedan napad, oni se malo primire, pa opet udare. Telekom Srbija i MTS im smetaju kao najveća srpska kompanija na KiM, sa pritiscima sigurno nije gotovo. Međutim, mi uspevamo da pobeđujemo i da uspešno radimo, tako će biti i ubuduće - naglasio je Lučić.

Kurir.rs/TV Prva