UKOLIKO OSETITE OVE SIMPTOME, JAVITE SE LEKARU Sve više obolelih od podmuklog oblika karcinoma! Dr Milivojević: OVO su uzroci

Srbija se svake godine suočava sa sve većim brojem obolelih od multiplog mijeloma, kompleksnog oblika karcinoma plazma ćelija koji se razvija unutar koštane srži.

Prema statistikama, više od 500 novih slučajeva ovog oboljenja se otkrije svake godine. Multipli mijelom predstavlja izazovnu dijagnozu i često zahteva složenu terapiju i upravljanje kako bi se poboljšao kvalitet života pacijenata i produžio njihov životni vek.

Dr Zoran Milivojević, načelnik hematologije KBC "Zvezdara" objašnjava da je multipli mijelom bolest koštane srži, maligna bolest u kojoj dolazi do umnožavanja izmenjenih malignih plazmocita.

- Dalje se razmnožavaju u koštanoj srži i potiskuju normalne elemente koštane srži, istovremeno uzrokujući određeni stepen razaranja kostiju i izazivajući nakupljanje različitih patoloških proteina u različitim tkivima i organima, naročito u bubrezima - kaže doktor.

Simptomi

On objašnjava koji su simptomi ove bolesti.

- Bolovi u kostima koji su nepoznatog porekla. U krvnoj slici se nalazi anemija, koja nije uzrokovana nedostatkom gvožđa, već drugim faktorom. U laboratorijskim nalazima se uočava poremećaj funkcije bubrega, kao i poremećaj funkcija različitih elektrolita, što su parametri koji se mogu odrediti i sumnja postaviti već u domu zdravlja. Ukoliko postoje bolovi u kostima, obična radiografija može biti prilično informativna, pokazujući moguću pojavu lize kostiju i patoloških fraktura. Prepoznavanje ovih upozoravajućih znakova i simptoma i upućivanje pacijenta kod hematologa na vreme značajno poboljšava mogućnost lečenja i prognozu bolesti. Ovo su znaci i simptomi upozorenja - objasnio je dr Milivojević gostujući na K1.

Uzroci

Doktor ističe da uzroci nastanka mijeloma mogu biti različiti, kao što su spoljni faktori: izloženost različitim hemijskim supstancama, loši uslovi života i rada, zagađenje, kao i različite hronične bolesti.

- Ne može se reći da postoji određeni uzrok nastanka maligne bolesti, pa ni multipli mijeloma. Stres je takođe jedan od faktora, ali on dovodi do smanjenja odbrambenih sposobnosti mehanizma, u poređenju sa onim što bi bile. Postoje ljudi koji su izloženi svim tim faktorima, a ipak nisu dobili ni mijelom ni bilo koji drugi malignitet. Takođe postoje određeni genetski faktori; genetika igra važnu ulogu u dijagnostici mijeloma. Genetske promene i mutacije koje se događaju u koštanoj srži i koje se gomilaju tokom vremena dovode do toga da se od početnih stadijuma, preko tinjajućeg mijeloma, dođe do pune kliničke slike mijeloma - dodaje.

