DEČAK KOJI JE UBIO JAGANJCE BIO JE U OVOJ VRSTI PSIHOZE! Psiholog tvrdi da je priča čoveka koji mu je ustupio kuću sumnjiva!

Dečak star 13 godina sumnjiči se da je u selu Markovac kod Vršca u ponedeljak popodne sekirom ubio 12 jaganjaca koji su se u tom trenutku našli u toru.

Vlasnik P.T. iz Markovca objavio je snimak masakra na mrežama, a nezvanično se saznaje, da je porodicu ovog dečaka u primio da živi u njegovoj staroj kući.

Kako je potvrđeno, ovaj slučaj prijavljen je policiji, a dečak će do daljeg biti na ispitivanjima.

foto: Kurir televizija

O tome šta može da izazove ovakvo ponašanje, da li otkriva ozbiljne smetnje koje niko nije primećivao i šta su dalji koraci kada je u pitanju zbrinjavanje ovog dečaka, govorio je u emisiji Puls Srbije Željko Mašević, psiholog.

- Najmanje imamo informacija o njegovom profilu. Imamo najviše posrednih informacija. Odjednom se javlja taj čovek koji im je ustupo kuću i govori kako se ranije dešavalo i ovo i ono. Ako se to ranije dešavalo kako je bio siguran da može da ih drži u kući. Pipava je priča zato što ukoliko je dečak stvarno uradio to što je uradio, odnosno da nije samo pobio jaganjce već ih je lupao po glavi i tako dalje očigledno je bio, ako ne u hronićnoj onda u nekoj akutnoj psihozi. Šta je bio okidač to ćemo valjda da utvrdimo nekom istragom - rekao je Mašević i dodao:

- Naš mozak tako funkcionište da kada vam fali neka informacija vi je popunjavate maštom. Mi sad gledamo da napravimo priču kako bi nam bilo jasnije ono što nam je nejasno. Tako mi sad imamo razne verzije da li je bilo ovo da li je bilo ono. Činjenica je da je neko gradsko dete bilo u pitanju da bi uslovima u kojima je ovaj dečak živeo bili nasilje. Za njega, međutim, to nije nasilje on je navikao da živi tako.

