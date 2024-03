TRČAO 220km ZA NIKOLU (8) Od Taraša do Kragujevca za 5 dana! Skupio više od 300.000 dinara za lečenje u SAD, ali POTREBNO JE JOŠ

Kako bi prikupio novac za lečenje osmogodišnjeg Nikole Mrdakovića, mladi Aleksandar Jovanov iz Taraša kod Zrenjanina trčao je do Kragujevca. U tom humanitarnom maratonu prikupljeno je više od 300 hiljada dinara, a Aleksandar najavljuje da će nastaviti sa ovakvim akcijama.

Zarad lečenja u Americi dečaka Nikole iz Kragujevca, obolelog od tuberozne skleroze, koji uz to ima mnogobrojne tumore na mozgu, što izaziva epilepsiju, dvadesetjednogodišnji Aleksandar Jovanov pretrčao je 220 kilometara.

Humanitarna trka od sela Taraš kod Zrenjanina do Kragujevca trajala je pet dana, a susret na cilju sa porodicom Mrdaković bio je izuzeno emotivan. Iako se bavi sportom, karateom i fudbalom, nikada ranije nije trčao ovako duge distance. Na ovaj podvig Aleksandar Jovanov kaže da se odlučio samo za jednu noć.

foto: Kurir/D.Đ.

"Svaki dan smo trčali otprilike od 50 do 60 kilometara. Put je bio dosta trnovit, bilo je uspona, padova, lošeg vremena, povreda, svega, ali eto uspeli smo da petog dana stignemo na cilj, a osećaj je stvarno fenomenalan, ponosan sam", kaže Aleksandar.

Tokom ove humanitarne trke do sada je prikupljeno više od 300 hiljada dinara. Nikolina majka Brankica nije krila suze zbog Aleksandrovog podviga.

"To je bila njegova odluka, on je meni zapravo brat i kada je saznao da smo ušli u fondaciju i da prikupljamo novac za Nikolu, on se meni samo javio i rekao šta želi da uradi. Meni je to bilo neverovatno, ali sam bila jako ponosna na njega, a danas sam još i više, jer je on uspeo to da uradi, stvarno je trčao više od 200 kilometara. Nemam reči kojim bih opisala kako se osećam, stvarno je emotivan trenutak i težak, mešaju se i sreća i tuga i radost... Sve se nekako lomi u ovom trenutku", rekla je Brankica.

foto: Kurir/D.Đ.

Jedini lek za Nikoline bolesti je operacija u Sjedinjenim Američkim Državana, a za to je potrebno da se prikupi 400 hiljada dolara. Mladi Aleksandar, koji je prvi put trčao ovakvu trku za život, kaže kako namerava da nastavi svoju humanitarnu misiju.

"Drug i ja planiramo da osnujemo humanitarnu fondaciju koja će se nastaviti na ovo. Svi koji su zainteresovani moći će da nam se pridruže, uz malo pripreme. Naravno, akcenat će biti na sportistima i svim ljudima dobre ljude koji žele da pomognu bolesnima i ugroženima", poručuje sjajni mladić.

foto: Budi human

Operacijom u Americi Nikola bi dobio šansu za potpuno drugačiji život i detinjstvo, da raste uz majku Brankicu, oca Dragana i mlađeg brata, trogodišnjeg Vukašina.

Sredstva za Nikolino lečenje prikupljaju se uplatama na namenske račune, kao i SMS porukama 1626 na 3030. Sve račune možete naći OVDE.