DANAS PLJUSKOVI I PAD TEMPERATURE: U nekim delovima Srbije očekuje se i sneg! Detaljna prognoza do kraja sedmice

do 16 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugoistoku i u brdsko-planinskim predelima zemlje povremeno će padati slaba kiša, a na visokim planinama sneg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pretežno vedro biće samo ujutru i delom pre podne na zapadu i severozapadu zemlje. Krajem dana u većini mesta postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni, uveče i noću u slabljenju i skretanju na južni.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura biće od četiri stepena do devet, a najviša od 11 do 16 stepeni.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, rano ujutro slaba kiša, a tokom dana uglavnom suvo. Krajem dana postepeno razvedravanje. Najniža temperatura biće od pet stepeni do sedam, a najviša oko 14 stepeni.

Vreme narednih dana

Petak - Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 15 do 19 stepeni.

Subota - Promenljivo oblačno. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi se tokom dana povremeno očekuju najpre u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbije, a krajem dana i u Vojvodini. Vetar slab do umeren, jugoistočni, krajem dana u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 15 do 20 stepeni.

Nedelja - Prolazno naoblačenje s kratotrajnom kišom sa severozapada izmeštaće se dalje ka jugoistoku. Na visokim planinama sneg. Počeće da duva pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.

