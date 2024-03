WMG LANSIRAO PLATFORMU KOJA ĆE DONETI BENEFITE SVIM GRAĐANIMA! Irena Petrović: Poručili smo EU da oni imaju mnogo toga od nas

Kompanija "Wireless Media Group" lider u oblastima digitalne transformacije i medija u Srbiji i regionu, osnovala je WMG fondaciju u okviru koje je lansirala novi portal eupravozato.rs.

Reč je o komunikacionoj platformi koja treba da doprinese boljem međusobnom razumevanju, a u cilju izgradnje poverenja i jačanja partnerstva između Srbije, regiona Zapadnog Balkana i Evropske unije.

Gošča jutarnjeg programa "Redakcija" koja je obrazložila ovu ideju bila je Irena Petrović, direktorka WMG fondacije.

Prvo je napomenula kako se stvorila ova inicijativa, kao i to šta je zamišljeno kao cilj:

- Ova ideja se rađala jako dugo, mi od 2018. godine praktično realizujemo projekte posvećene održivosti budućnosti, a od tada je ta inicijativa samo rasla, sama ideja je dobijala sve veće dimenzije. Napomenula bih da je na toj našoj platformi nastao projekat "Zasadi drvo", a to je najveća akcija masovnog pošumljavanja Srbije, a već u sledećoj sezoni očekujemo da dostignemo broj od milion sadnica koje rastu u nove šume. Pored toga, postoji serijal konferencija koje organizujemo svake godine, imamo i projekat "čisto da se zna" koji je posvećen adekvatnom upravljanjem otpadom. U svakom slučaju, ovo je prirodan nastavak jer smo poželeli da uradimo još više za našu zajednicu, pokretanje fondacije je deo transforamcije naše kompanije.

Potom je spomenula reakcije ljudi, donosioca odluka, pa je rekla da su nadmašili čak i svoja očekivanja:

- Moram da priznam da su bolje od očekivanog, a očekivali smo mnogo, a na kraju smo i mi organizatori oduševljeni koliko su donosioci odluka potvrdili da je to ono što nam je trebalo. Čuli smo pohvale od predsednice Vlade Republike Srbije, od ambasadora Delegacije EU, gospodina Hila, Tanja Mišević, ali ne samo oni, video porukom nam se obratio i Oliver Varhelji... Dakle, ne samo u domaćoj javnosti, čini mi se da smo ovim projektom na mnogo višem nivou privukli pažnju ovim projektom. To je upravo i potvrdila da je to ono što nam je trebalo.

Petrović je spomenula ideju ove platforme, pa je rekla da im je u fokusu benefit koji će građani imati:

- Ideja platforme je da omogućimo bolje razumevanje, da doprinesemo izgradnji poverenja i jačanju partnerstva između Srbije, regiona Zapadnog Balkana i EU. Ono što smatramo za našu snagu jeste to što imamo isksutvo iz medija, znamo da je jako važno da govorimo razumljivim jezikom pored relevantnog sadržaja. Takođe, nije nam u fokusu da pričamo o tome šta nama EU donosi, iz perspektive koliko miliona je uloženo, već smo fokusirani na perspektivu šta građani Srbije konkretno imaju od toga i kako to utiče na njihov život. Želimo da poručimo EU da oni mogu da imaju mnogo toga od nas, želimo da iskažemo benefite EU od čitavog regiona.

