"BILA JE LEPA, IMALA JE PLAVE OČI, REKLA JE: Plašila sam se da ih ne ISKOPAJU"! Dr Krstić o strahotama Srpkinja silovanih u ratu

O zločinima nad Srbima retko se govori i njihove nedaće u ratu na prostoru bivše Jugoslavije pokušavaju upotno da se marginalizuju. Muslimanski i hrvatski zločinci su najstrašnije zlostavljali i unakažavali žrtve, da mnoge rodbina nije mogla da prepozna pri identifikaciji.

Samo u beogradskom GAK Višegradska, pri Kliničkom centru Srbije, primljena je 21 Srpkinja tokom sukoba u Bosni i Hercegovini radi prekida trudnoće nakon zverskih silovanja. O njihovim traumama svedočio je ginekolog iz Višegradske dr Miomir Krstić, koji je bio na čelu tadašnje komisije za odobravanje prekida trudnoće.

On je Srni rekao da se šest brutalno mučenih žena porodilo, jer su bile u poodmakloj trudnoći.

Nijedna nije htjela da zadrži dete, jer je nastalo silovanjem - pa su ta djeca slata u Dom za nezbrinutu decu u Zvečanskoj ulici, u Beogradu. Od šestoro rođenih, jedno je umrlo, za jedno se javila porodica majke da ga primi, dok je preostalo četvoro otišlo na usvajanje.

Muslimaksi zlotvori foto: Printscreen/Youtube, Shutterstock, Ilustracija

Sve silovane Srpkinje koje su trudne dolazile u GAK lečene su u Psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević" u Beogradu, a u jednom od psihijatrijskih nalaza od 21. novembra 1992. godine navedeno je:

- Od euforije do utučenosti. Plače. Govori: "Dete ne mogu da vidim, to ne mogu da podnesem, to me podseća na sve što sam preživela".

Dr Krstić je Srni ispričao da si bile mlade, a jedna je bila iz mešovitog braka, brat joj bio u Vojsci Republike Srpske.

- Mnogo su propatile, ispričale su potresne priče, sve su obrađene psihijatrijski. Veliki problem je bio šta s njima posle. Jednu smo držali u bolnici i više od mesec dana nakon što se porodila. Za svoje dete nikada nije rekla "moje dete", nego "ono".

Alija Izetbegović sa mudžahedinima foto: Printscreen YT

- Ona je ostala u kontaktu sa socijalnim radnikom. Zasnovala je porodicu, dobila dete. Za ostale žrtve silovanja ne znamo šta je sa njima bilo - ispričao je svojevremeno dr Krstić.

Govorio je i o dolasku u GAK, u septembru 1992. godine, prve žrtve silovanja, jedne medicinske sestre iz Brčkog, koja je prvo bila silovana u hrvatskim logorima, a onda prebačena u BiH, ponovo u logor, gde je njena golgota nastavljena.

- Bila je veoma lepa, imala je velike plave oči. Rekla mi je da se plašila da joj ih ne iskopaju.