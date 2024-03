LAŽNA MONAHINJA VARA VERNIKE, TVRDI DA UKLANJA CRNU MAGIJU: Ovako Vidovita Dimitra vrbuje žrtve, a evo i koliko naplaćuje! OPREZ!

Lažna monahinja, koja se predstavlja kao vidovita Dimitra, na društvenim mrežama vrbuje svoje žrtve i, krijući se iza crkvene odore, vara ljude nudeći im oslobađanje od crne i vlaške magije, uklanjanje kletvi i uroka, pronalazak srodne duše... Zloupotrebljavajući crkvu i naivnost vernika, ona zarađuje ogroman novac, pa tako, kako saznajemo, samo "uklanjanje negativnosti među partnerima" kod nje košta 110 evra, a spisak "usluga" je podugačak!

- Za vidovitu Dimitru sam saznala preko društvenih mreža. Videla sam je u odori monahinje. Kako imam nekih problema s partnerom, pozvala sam je jer tvrdi da to lako rešava. Ona je bila prijatna, rekla mi je da pošaljem njegovu i svoju fotografiju, kao i sliku desnog dlana - priča za Kurir žena koju je umalo prevarila ova lažna monahinja.

- Nakon toga me je pozvala i rekla da smo partner i ja sudbinski vezani, ali da postoji veliko zahlađenje među nama. To se, kako je rekla, rešava jakim ritualima i amajlijom. Rituali bi, navela je, trajali sedam dana. Ja ne bih morala ništa da radim. Ona bi sve obavila, a mi bismo se čule svakog dana da joj ispričam da li dolazi do nekih promena. Za sedam rituala i amajliju, tražila je 110 evra - ispričala je ova žena, koja je ipak nešto posumnjala, pa je na internetu proverila fotografije s Fejsbuk profila majke Dimitre. Ispostavilo se da su sve pozajmljene s nekih drugih sajtova.

- Na jednoj je ruska monahinja, preuzeta je s ruskih sajtova. Druga je preuzeta s društvenih mreža, a na trećoj uopšte nije monaška odežda, već muslimanska burka. Bila sam u šoku. Meni je rekla da je monahinja i da su u pitanju crkveni rituali, da se ništa protiv boga ne radi. Verski analitičar Željko Injac ističe za Kurir da je ovo klasičan primer lažnog predstavljanja, ističući da crkva ne skida uroke i ne pravi nikakve amajlije i čarobne napitke.

Brojne prevare I manastir Bođani na udaru zbog lažnog monaha Željko Injac kaže i da su mnogi manastiri imali probleme zbog lažnih monaha. foto: Kurir TV - Manastir Bođani, u opštini Bač, svakodnevno dobija telefonske pozive od ljudi kojima je neki lažni monah, koji navodno uklanja crnu magiju, rekao da je iz tog manastira. Monasi više ne znaju šta da rade od tih poziva. Taj monah, naravno, ne postoji tamo, niti je ikada postojao, ali, eto, ljudima je rekao da tamo služi i oni ga masovno zovu. Dakle, lažni monasi ne samo što se lažno predstavljaju i zarađuju novac već prave problem i manastirima i crkvi i svima.

- Ovo je u potpuno u suprotnosti s pravoslavnom verom i uopšte sa celim hrišćanstvom. Postoje, naravno, duhovnici u manastirima koji duhovno rukovode, ali oni ne skidaju nikakve magije i ne bacaju čini - kaže on i dodaje da, nažalost, još uvek u narodu ima dosta nepoznavanja šta crkva jeste i čime se bavi, a to koriste "čudaci koji lepo zarađuju, krijući se pod crkvenim autoritetom".

Onaj ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem, prema Zakonu o javnom redu i miru, kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova, kaže za Kurir advokat Tamara Radojčić:

Zorica Mršević Ima puno onih koji još uvek veruju u crnu magiju Prof. Zorica Mršević s Fakulteta za evropske pravno-političke studije kaže za Kurir da verovanje u uklanjanje crne magije i slične stvari predstavljaju praznoverje u koje očigledno još uvek veruje veliki broj građana Srbije. - Svi se mi, u nekim trenucima bolesti i životnog pada, hvatamo za slamku, a neki su spremni čak i da plate prilične svote za takvu vrstu "pomoći". Njihov broj očigledno nije mali. Potražnja stvara ponudu. Ukoliko ima puno onih koji su spremni to da plate, naći će se uvek i oni koji će im tu vrstu usluga ponuditi - bilo to zakonski dozvoljeno ili ne - zaključuje ona.

- Postoje i osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo iz člana 208 - prevara, jer se žena lažno predstavlja kao monahinja i time ruši ugled SPC i dovodi u zabludu u pogledu svog identiteta. Za to je kazna od šest meseci do pet godina zatvora i novčana kazna, a za najteži oblik ovog dela, ukoliko je došlo do velike imovinske štete, zaprećena je kazna zatvora od dve do 10 godina - kaže ova advokatica i dodaje:

- Imajući u vidu rasprostranjenost nuđenja ovih usluga u poslednje vreme ne bi bilo loše da zakonodavac ovaj prekršaj iz člana 15 Zakona o javnom redu i miru propiše kao poseban oblik prevare u Krivičnom zakoniku. To bi uticalo na smanjenje ove prakse.

