DETALJNA RAČUNICA ZA SVADBU U SRBIJI ZA 200 ZVANICA: Stavka po stavka pa veselja nema ispod 11.500€, na jednome mladenci ne štede!

U Srbiji sezona svadbi počinje u aprilu i traje do kraja novembra. Novopečene mladence ove godine će venčanje i veselje za 200 zvanica u restoranu u proseku koštati od 11.558 do 42.700 evra!

Interesovanje za organizaciju svadbi za ovu godinu iskazano je još prošle jeseni, te je većina datuma tokom maja, juna, jula i septembra već popunjena, dok su cene u odnosu na minulu sezonu veće za oko deset odsto, navode ugostitelji.

foto: Shutterstock

Kako bi parovi ipak ugrabili svoj termin, počeli su da bukiraju čak i četvrtak i petak, kada su i malo niže cene aranžmana.

U prestoničkim restoranima koji organizuju svadbe "stolica" košta od 35 do čak 120 evra. Iako je zakup svečane sale najveći izdatak, ostali troškovi sa svadbarskog spiska, kada se saberu, prelaze čak i zakup restorana. Samo celokupno svečano odevanje i oprema mladenaca - odelo, venčanica, cipele, šminka, frizura i manikir - oboje može da košta od 940 do 3.500 evra.

Prva i osnovna stvar prilikom zakazivanja venčanja i svadbe jeste da se pronađe svečana sala. Međutim, prostor je uslovljen brojem gostiju koji mladenci zovu na proslavu, samim tim, taj broj gostiju diktira mnoge druge obavezne stvari. Sale, hoteli, restorani i splavovi za venčanja mogu se naći i za manji broj gostiju, već od 50 zvanica, i za onaj veći do čak 1.000!

Cenovnik za odevanje mlade iznajmljivanje venčanice 500-1.500

mladine cipele 40-250

šminka 50-150

manikir i pedikir 50-150

frizura 50-100 Ukupno 690-2.150 Cenovnik za odevanje mladoženje odelo 200-1.200

cipele 50-150 Ukupno 250-1.350 * iznosi su u evrima

Nakon što se napravi spisak zvanica i sabere koliko su ukupni svadbarski troškovi, određen broj mladenaca se ipak odluči za neko intimnije venčanje uz manji broj zvanica kako bi izbegli paprene troškove, dok neki, kada sve saberu i oduzmu, reše čak i da podignu keš kredite kako bi napravili veselje za pamćenje!

U nastavku dajemo pregled deteljnih cenovnika najbitnijih stavki bez kojih svadba ne može da se napravi.

"Stolica" najveći izdatak - meni od 35 do čak 120 evra

Najveći izdatak za mladence na svadbi je svakako plaćanje "stolice" u restoranu. Ove sezone cene su skočile u odnosu na prethodnu do 10 odsto, te se u Beogradu meni po gostu može naći od 35 do čak 120 evra, u zavisnosti od ugostiteljskog objekta i ića i pića koje odaberu mladenci.

foto: Shutterstock

Izlazak na teren - matičar od 8.000 do 16.000 dinara

Sve više mladenaca u poslednje vreme odlučuje se za sam čin venčanja u hotelima ili restoranima u kojima prave veselje, iako je izlazak matičara na teren znatno skuplja stavka od venčanja u zgradi opštine.

Za venčanja u sedištu matičnog područja, odnosno u sali za venčanje, mladenci plaćaju samo republičku administrativnu taksu koja iznosi 380 dinara. Za sklapanje braka van sedišta matičnog područja, ali isključivo na teritoriji matičnog područja u kome se zakazuje venčanje, cena usluge izlaska matičara na teren iznosi 16.101 dinar i jedinstvena je na teritoriji celog grada Beograda. Na jugu je pak izlazak matičara na teren duplo jeftiniji i iznosi 8.000 dinara.

foto: Shutterstock

Crkveno venčanje - običaj da plati kum ili stari svat

Mladenci koji žele da sklope brak i u crkvi treba da znaju da će ih to dodatno koštati od 100 do 200 evra, u zavisnosti od sveštenika, crkve ili manastira. U mnogim našim mestima postoji običaj da crkveno venčanje plaća kum ili stari svat. Oni mladenci koji žele da ispoštuju običaj ovaj trošak neće imati na dugačkom spisku izdataka, već će ga dobiti na poklon od kuma ili pobratima.

foto: Shutterstock

Dekoracija sve skuplja - bidermajer, ikebana, kutija za koverte...

Svake godine se proširuje spisak svadbene dekoracije kako bi venčanje mladenaca bilo kao iz bajke. S novim trendovima skočile su i cene, te je dekoracija poslednjih godina postala unosan biznis za cvećare koje se time bave.

U neophodnu dekoraciju spada bidermajer koji može da košta od 6.000 do čak 12.000 dinara, aranžman za glavni sto čija je cena minimum 12.000 dinara, aranžman za automobil za mladence koji iznosi od 2.000 do 5.000 dinara i ram za slikanje s mladencima koji se, iako ga cvećare uzimaju nazad, naplaćuje minimum 100 evra plus ukrašavanje s detaljima poput svećnjaka koji košta 2.000 dinara, tabla dobrodošlice sa imenima mladenaca koja košta od 50 do 90 evra i kutija za koverte koja se naplaćuje 2.000 dinara.

Ukoliko mladenci žele, mogu da ukrase i svaki sto u restoranu, što će ih koštati minimum 1.000 dinara. Sve u svemu, ukupna dekoracija, u zavisnosti od želja mladenaca, ne košta ispod 500 evra.

foto: Shutterstock

Večita dilema - koliko staviti u kovertu mladencima?

Nekadašnje poklanjanje ćebadi, posuđa, peškira i sličnih simboličnih poklona, polako ali sigurno, istisnule su koverte s novčanim poklonom, i to je svakako trend koji se u današnje vreme podrazumeva. Koliko staviti u kovertu mladencima, večita je dilema, ali većina građana gleda da to bude iznos koji će pokriti iznos "stolice" u restoranu.

Prosek je da se u kovertu stavi 50 evra, međutim, kako su ove godine troškovi porasli, polemiše se da bi realan iznos trebalo da bude 70 evra po gostu kako bi koji dinar ostao i mladencima. Što se tiče kićenja svatova, običaja koji postoji u mnogim mestima, devojkama koje to rade u korpu bi trebalo staviti minimum 200 dinara, dok, na primer, rodbina stavlja čak do 2.000 dinara. Devojke koje kite svatove taj novac zadržavaju za sebe.

Spisak svadbarskih troškova stolica za 200 zvanica 7.000-24.000 evra (35-120 evra po gostu)

muzika 2.000-10.000 evra

dekoracija 500-1.500 evra

pozivnice za 200 zvanica 200-600 evra (1-3 evra po komadu)

cvetići za kićenje 200 svatova 50-170 evra (30-100 dinara po cvetiću)

burme 500-1.500 evra

crkveno venčanje 100-200 evra

građansko venčanje (matičar izlazi na teren) 68-138 evra (8.000-16.100 dinara)

građansko venčanje u opštini 3 evra (380 dinara)

trubači od 100 evra

svadbena torta 100-1.000 evra Ukupno 10.618-39.208 evra

Papirne koverte - dizajn pozivnice diktira cenu

Pozivnice za svadbu, kao i ostale stavke, poskupele su s dolaskom novog modernijeg dizajna. Najjeftiniji model košta 120 dinara. Svaki se detalj, poput inicijala mladenaca na kovertama, pečata, cvetića - naplaćuje! Takođe, i probna štampa iznosi od 1.000 do 1.500 dinara. Međutim, u poslednje vreme mnogi mladenci pozivnice poručuju samo za najbliže, dok ostalim zvanicama šalju skeniranu pozivnicu na Vajber ili Vocap.

foto: Shutterstock

Da se zabeleže uspomene - fotografi i snimatelji digli cene

Mnogi fotografi i snimatelji koji rade venčanja i svadbe ove sezone su podigli cene za 10 odsto! Profesionalno fotografisanje mladenaca u Beogradu sa celodnevnim snimanjem košta od 1.000 do 1.500 evra. Cena zavisi od toga da li je potreban jedan ili više fotografa, da li ima crkvenog venčanja, odlaska po mladu... Fotografije s mladencima za goste u prestonici koštaju od 250 do čak 400 dinara po komadu.

Burme - par zlatnih košta minimum 500 evra

Cena burmi iznosi od 500 do čak 1.5000 evra za belo ili žuto zlato. Većina mladenaca uzima zlato, dok oni koji ne planiraju da ih nose uzmu i srebro koje je znatno jeftinije i može da ih košta već od 6.000 dinara.

foto: Shutterstock

Svadbena torta - za sladak brak i zajednički život

Minimalna cena svadbene torte je 100 evra, međutim iznos najviše zavisi od veličine odnosno broja parčeta, ali i dekoracije. Za luksuzniji svadbeni slatkiš treba dodatno iskeširati novac, što u ukupnom zbiru može da košta i do 1.000 evra.

foto: Shutterstock

Muzika glavni akter - na ovome mladenci ne štede

Muzika, kao glavni akter u pravljenju dobre atmosfere, od vitalne je važnosti za veselje i praksa je pokazala da mladenci najmanje štede na odabiru muzike. Bend za svadbe se ove godine može naći po ceni od 2.000 do čak 10.000 evra. Ukoliko se mladenci odluče i za trubače, treba da znaju da je minimum koji oni uzimaju 100 evra plus bakšiš.

