U KNEZ MIHAILOVOJ PONOVO HARA NAPADNI ČISTAČ CIPELA! Preti ljudima, a onda traži do 10 evra: "BIO SAM NJEGOVA ŽRTVA" (FOTO)

Beograđani su na društvenim mrežama uputili apel ljudima koji šetaju Knez Mihailovom da pripaze na čistača cipela koji je napadan i traži čak i do 10 evra od prolaznika za čišćenje cipela.

Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavila su se dva upozorenja.

- Upozorite ljude da se u Knez Mihailovoj ponovo nalazi čistač cipela koji preti ljudima i nasilno uzima novac. Upravo sam odvukao klinca kojeg je napao, vikao i prettio batinama i šamaranjem - navpodi se u prvoj objavi, dok u drugoj stoji:

- On to već dugo vremena radi na potezu od Terazija do Kalemegdana i meta su mu pretežno deca i mladi ljudi. Prošle godine u martu sam bio "njegova žrtva". Prvi put sam ga video i tada me zaustavio kao "hoćeš da ti očistim patike, neću da ti naplatim" i ja kažem: "ne hvala", ali pošto je bio uporan nisam mogao da mu se oduprem i na kraju posle čišćenja on meni kaže to je to daj 10 evra.

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

- Ja reko šta on kaže cena je 12 evra, ali evo za tebe može i deset. Na kraju sam morao da mu dam novac, jer ne znam na šta je sve spreman. Posle toga je bio u Knezu i uhbvatio me za ruku kao dođi da te pitam nešto i tada sam izvukao ruku i otišaoi sada kad god da vidim zaobilazim toga. Savetujem i vama. Vrlo je napadan.