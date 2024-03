SEJU MRŽNJU, SEPARATIZAM I SECESIONIZAM! Šapić: Ovo je urušavanje rođene drzave

Aleksandar Šapić govorio je danas i o izborima i delu opozicije. Kazao je da stanje u Beogradu nije normalno i da nije lako biti u njegovoj poziciji.

- Nadam se da ćemo posle izbora imati normalnu gradsku vlast. Doveli su do savršenstva nekrofilsku politiku. Jedva čekaju da se nešto desi pa skaču. Žena nije ni sahranjena. Oni su na sve strane, pitaju "gde si Šapiću"? O nasilju, postoje ozbiljnije stvari. To je antisrpska politika koja duboko ulazi u našu opoziciju. Seju mržnju, separatizam i secesionizam... A to što se desilo u Dubrovniku pokazuje dokle smo došli. Niko od opozicije se nije ogradio. Ovo nasilje je posledica toga, polupali su zgradu Skupštine. Ovo je dublji problem. Ovo je urušavanje rođene drzave i diskriminacija svog naroda - naglasio je Šapić.

Kurir.rs/A.Ć.