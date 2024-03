ISTI AUTOBUS I NJOJ OTKINUO RUKU! Dea Đurđević o smrti žene koju je ubio točak: Koja koincidencija, strašno...!

Voditeljka Dea Đurđević je prokomentarisala tragičan slučaj koji se dogodio u ponedeljak kada je ženu kod Karađorđevog parka udario točak koji je otpao sa gradskog autobusa, te je podlegla povredama u Urgentnom centru.

Nesreća se desila u ponedeljak oko 14 časova u Beogradu kod Karađorđevog parka kada je sa gradskog autobusa na liniji 78 otpao točak i odleteo na trotoar.

Točak se kotrljao niz ulicu 20 do 30 metara, da bi na kraju udario u dve žene.

Dea se nakon ovoga oglasila i istakla da moramo da vodimo više računa o ljudskim životima.

- Žao mi je što je gospođa preminula, to je još jedna u nizu saobraćajnih nezgoda koje imamo na ulicama i zato treba da se bavimo preventivom i da mnogo više vodimo računa o ljudskim životima, a ne samo o vozilima - rekla je Dea.

Nesreća koja se dogodila je povezana sa gradskom linijom broj 78, nažalost istim onim koji je voditeljki u jezivoj nesreći otkinuo ruku.

- Koja koincidencija, strašno... Iskreno, malo me je to vratilo, samo zbog broja. Između moje i ove saobraćajne nezgode bilo je još dosta, nažalost, saobraćajnih nezgoda sa autobusom, ali me je ova malo vratila u istoriju. Samo mi je žao što gospođa i ja ne možemo više da podelimo svoje iskustvo, jer, nažalost, ona nije živa - tužno nam je rekla voditeljka i dodala:

- Ljudi moraju mnogo više da se kontrolišu vozila, preventivno. Mi svakodnevno radimo na preventivi kroz razne tribine i akcije i da bi trebalo da to mnogo bolje prate i kontrolisanjem vozila. Jedan život je previše, a izgubili smo 502 prethodne godine u saobraćajnim nezgodama.

Podsetimo, Dea Đurđević je pre pet godina doživela je stravičnu saobraćajnu nesreću kada se sudarila sa autobusom i zadobila teške povrede nakon čega je usledila dugotrajna borba.

Autobus broj 78 je tada proklizao na nizbrdici i prilikom udara u voditeljku iščupao joj je levu ruku iz ramena, ali su lekari nakon brojnih operacija uspeli da je prišiju.

Zahvaljujući stručnosti lekara, brojnim operacijama, ali i svojoj unutrašnjoj borbi uspela je da preživi, sa posledicama na ruci koju su joj jedva spasili.

Autobus na liniji 78 je i 30. jula 2019. godine, samo 6 meseci nakon Deine nesreće, umalo izazvao još jednu nesreću.

Tada je tokom vožnje eksplodirala boca za vazduh, a povređeno je više putnika, kao i dvomesečna beba!

Nesreća se dogodila oko 11 časova na Dedinju, u Ulici neznanog junaka. To je svega 200 metara od mesta na kojem je Dea 7. februara doživela nesreću.

Deu je tada spasao profesor i načelnik odeljenja za rekonstruktivnu ortopediju i mikrohirurgiju Marko Bumbaširević.

- Ljudi ne shvataju da je kod gospođiće Đurđević ruka bila kompletno iščupana. Mora da se objasni da mnogo znači postojanje ruke u svakom smislu, nijedna proteza to ne može da zameni ekstremitet. Bio je primer da je jedan zemljoradnik, kome je ruka takođe bila otkinuta i samo čudom je uspela operacija, jer je tako otkinut ekstremitet putovao po Srbiji, a danas vozi kamion i što je najvažnije, može da zagrli svoju decu - rekao je Bumbaširević.

- Meni ste izvadili nerv iz noge i stavili ga u ruku - pojasnila je Dea.

- Tako je, ruka je tako bila iščupana i spaljena, a jedan nerv nije ni postojao, a drugi su bili otkinuti. Opšte stanje pacijentkinje je bilo komplikovano u tom momentu, da su morali da se nakaleme krvni sudovi, a kasnije kada se oporavila, uradili smo rekonstrukciju nerava, ali konstantno mora da se vežba. To što oseća toplo i hladno je izuzetno važno - pojasnio je dr Bumbaširević.

