OSMACI SUTRA I PREKOSUTRA POLAŽU PROBNU MALU MATURU! Evo šta ih sve čeka do kraja školske godine

Osmaci u Srbiji 22. i 23. marta polažu probnu malu maturu. Test iz matematike polažu sutra od 12 do 14 sati, dok se test iz srpskog i predmeta po izboru polaže 23. marta od 9 do 11 sati, odnosno od 11.30 do 13.30 sati.

Od 25. marta do 5. aprila analiziraju se rezultati probnog završnog ispita i sumiraju rezultati.

Generacija osmaka ima oko 65.000 dece, a najveći broj dece uz obavezni test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i matematike, polagaće geografiju.

Podsetimo, na osnovu Kalendara aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja, učenici osmog razreda imali su rok od 1. do 29. decembra da se izjasne koji će predmet polagati kao treći na završnom ispitu u junu, kao i na probnoj maloj maturi, koji je umesto nekadašnjeg kombinovanog testa.

Izjašnjavanje osmaka za predmet koji će kao treći polagati na završnom ispitu bilo je moguće u osnovnim školama ili elektronski na portalu Moja srednja škola.

Školski kalendar 22. i 23. mart - proba male mature 08. - 11. april - podnošenje zahteva za izmenu odluke o izboru trećeg ispita 29. april - 6. maj - prolećni raspust 31. maj - kraj školske godine za đake 4. razreda gimnazija 14. jun - kraj godine za osmake (ali sledi polaganje male mature) 17. jun - test iz srpskog odnosno, maternjeg jezika 18. jun - test iz matematike 19. jun - test iz izbornog predmeta 21. jun - kraj školske godine za ostale osnovce i srednjoškolce

Školskim kalendarom za sprovođenje završnog ispita i upis učenika u srednje škole predviđeno je da osmaci nakon održane probe mature i sumiranja rezultata mogu da se predomisle i promene prvobitno izabrani predmet.