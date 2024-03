DIGITALIZACIJA, REFORMA DRŽAVNE UPRAVE, EKONOMSKA STABILNOST! Evo koji su još uspesi Vlade Srbije i ko stoji iza toga

Vlada Srbije u prethodnih sedam godina, koliko je na njenom čelu bila novoizabrana predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, upisala je niz uspeha, od ekonomskih, preko reformskih, do mera pospešivanja nataliteta.

foto: Nenad Kostić

Kako navodi Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost, postignuća Vlade Srbije dok je na njenom čelu bila Brnabić, su mnogobrojna.

- Najveći uspesi vlade Ane Brnabić su stabilnost koja je postignuta u zemlji, na prvom mestu ekonomska - značajno povećanje životnog standarda građana, plata, penzija, minimalne zarade - a tu su i brojni infrastrukturni projekti koji su realizovani i koji su u planu, a iznad svega bih izdvojio to što se vlada pod njenim mandatom uz podršku predsednika republike aktivno uključila u borbu protiv bele kuge i u promovisanje pronatalitetne politike gde su već sada izdvojena značajna sredstva za unapređenje. To je proces koji će morati da nastavi i naredna vlada, a udaranje temelja te politike izuzetno je važno za budućnost Srbije - zaključio je Graovac.

foto: Kurir televizija

Predrag Lacmanović, izvršni direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus", ističe da nakon dugogodišnjeg obavljanja funkcije predsednice Vlade Srbije, Brnabić, kao i cela vlada, ima niz uspeha iza sebe.

- Ona lično je najviše prepoznata po digitalizaciji, reformi e-uprave i smanjivanju birokratskog aparata, što smo mi kao građani osetili, da su neke papirološke stvari poput vađenja ličnih dokumenata, daleko lakše i brže. Dok se nekada čekalo u redovima da se srede dokumneti, sada to ide dosta lakše. Istovremeno, uspeh je i sama činjenica što se toliko dugo održala na čelu vlade jer je to pokazalo da je dobar saradnik, pre svega prvom čoveku države Aleksandru Vučiću, a ako je njoj ukazao toliko povrenje, to je jedan veliki uspeh - zaključio je Lacmanović.

I Milan Petričković, profesor FPN, ukazuje da iza Brnabić stoji niz uspeha Vlade Srbije u godinama dok je ona bila na njenom čelu.

foto: Kurir televizija

- Za tih sedam godina premijerske funkcije naša država je uspela da privuče kapitalne investicije u zemlju, da poveća broj zaposlenih, odnosno da smanji stopu nezaposlenosti, učinjen je poprilično veliki pomak u putnoj infrastruikturi, što je pritom uslov za trgovinu i ekonomiju, uspostavljeni su značajni diplomatski odnosi i urađeno je dosta na pozicioniranju Srbije u svetu uprkos pritiscima sa zapada, te je trasiran reformski pravac i put zemlje - konstatovao je Petričković za Kurir.