DEVOJČICE SE VRAĆALE SA FOLKLORA, PAS IH NAPAO: Novi detalji drame kod Niša

U Policijskoj upravi u Nišu potvrdili su zda su sinoć u 20 časova imali prijavu napada psa na dete u selu Hum.

"Moja unuka i dve njene drugarice izašle su sa folklora koji vežbaju u crkvenim prostorijama. Iznenada se pojavio pas lutalica i napao ih. Jednu od devojčica je ujeo za usne. Srećom tu je blizu bio jedan čovek koji je dotrčao i oterao psa. Moj sin je povređenu devojčicu vozio do Kliničkog centra u Nišu", ovako dramatične trenutke u selu Hum kod Niša opisuje stanovnik tog mesta Zoran Rajković.

On je kazao da je povređena devojčica sada dobro, ali da su joj lekari zbog povrede morali da stave četiri konca. Rajković je rekao da je problem pasa lutalica u Humu veliki jer ih ima "milion".

"Ovde se kučići puštaju. Oni ih uhvate u Banji, puste ih ovde, uhvate ih u Novom Selu, puste ih u Banji, a kučići su sada više zaštićeni nego naša deca", izjavio je Rajković.

U Policijskoj upravi u Nišu potvrdili su za naš portal da su sinoć u 20 časova imali prijavu napada psa na dete u selu Hum.

"Policija je po prijavi izašla na teren i preduzela mere i radnje iz svoje nadležnosti", kazali su u policiji.

Kako se saznaje, devetogodišnja devojčica je nakon pregleda u niškoj Hitnoj pomoći, hirurški zbrinuta na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju, a potom je otpuštena na kućno lečenje.

Otac napadnute devojčice ne želi da u medijima govori o napadu na njegovu ćerku, jer je mišljenja da to neće ništa promeniti u odnosu grada prema psima lutalicama, a dovelo bi možda do toga da se psi truju, što on ne želi.Uz to, rekao je, otrov može da naškodi i ljudima.

Javno komunalno preduzeće "Mediana" u čijoj nadležnosti je služba Zoo higijene poslala je danas svoju ekipu u Hum.

