HLADNI FRONT DONOSI NEVREME U SRBIJU Vremenska prognoza za naredne dane: U ovim delovima i do 15cm SNEGA, a onda drastična promena

Narednih dana toplije, slaba kiša moguća sutra, u nedelju brzo premeštanje hladnog fronta. Početkom sledeće nedelje prohladno, sredinom nedelje toplije. Prolazne padavine oko 28. marta, zatim do kraja meseca suvo i toplo.

Danas pretežno sunčano i toplje u odnosu na protekle dane. U petak prolazno naoblačenje, ponegde uz slabu kišu i sneg preko 1500mnv. Nad većim deom regiona će se zadržati suvo. Maksimumi danas i sutra od +9 do +16 stepeni Celzijusa.

U subotu malo do umereno blačno i još toplije uz slab do umeren južni vetar i maksimume od +13 do +23 stepena Celzijusa.

Poslednji proračuni modela su uglavnom isključili sekundarnu cikogenezu i sada imaju brzo-pokretan hladan front koji će se u nedelju tokom dana premeštati preko regiona donoseći kišu, ređu pojavu pljuskova i zahlađenje tako da će snežna granica biti u padu na oko 900mnv te će više planine, posebno jugozapadne Hrvatske, BiH, C.Gore i Srbije dobiti od 5cm do 15cm snega.

foto: Petar Aleksić

U nedelju vetar u okretanju na severozapadni smer koji u zoni fronta na kratko može biti vrlo jak. Maksimumi od +6 na severozapadu Hrvatske do oko +18 na jugoistoku Srbije.

Ponedeljak donosi prohladno, promenljivo oblačno i vetrovito vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda, dok bi konkretnijih padavina još pre podne moglo biti na jugoistoku reigiona.

Padavine će u nizijama uglanvom biti u obliku kratkotrajnih pljukova kiše ili krupe, dok bi preko 800mnv bilo lokalnih pljuskova snega. Obilnije padavine se svakako ne očekuju. Maksimum u ponedeljak od +6 do +13 stepeni Celzijusa.

Od utorka sledi novo otopljenje jer će se ka nama u toplom sektoru novog ciklona nad jugozapadom Evrope početi premštati vazduh iz Mediterana tako da će već u sredu maksimumi biti od +9 do +19 stepeni Celzijusa. Do četvrtka nad većim delom regiona suvo, dok će na jugu, zapadu i jugozapadu povremeno biti kiše ili pljuska.

foto: Petar Aleksić

Oko 28.03. malo svežije uz kišu i pljuskove nad većim delom regiona, dok bi sam kraj meseca trebao doneti stabilno i prijatno toplo vreme.

Dugoročno gledno od oko 29.03, pa sve do oko 03.04. pretežno sunčano i relativno toplo dok bi zatim usledio period svežijeg i nestabilnog, tipičnog, aprilskog vremena uz smenu sunca i pljuskova.

Kurir.rs/Informer