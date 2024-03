DEJAN IMA NEOBIČNU MOĆ KOJOM SPASAVA ŽIVOTE: Majke su to prenosile na ćerke, a moja baba Vera je posle jednog sna prenela meni!

Čačanin Dejan Bisenić (53) "razgovara" sa zmijama. Mnogo je onih koji hvataju guje, ali malo ko poznaje "nemušti jezik" kojim Dejan komunicira sa njima i spasava ljude neprijatnih bliskih susreta sa gmizavcem na kojeg i pomisao ledi krv u žilama.

Ova neobična moć se u Dejanovoj porodici vekovima prenosila "sa kolena na koleno". Njemu je prenela baba Vera sa Rajca, kada je imao dvadesetak godina.

foto: RINA

- Pre mene, majke su taj "jezik" prenosile na ćerku, ali moja baba je posle jednog sna odlučila da ga prenese meni. U početku me je bilo i sramota i strah, ali kada sam se i sam sa prijateljima našao u neprijatnoj situaciji, uvideo sam da mogu da pomognem... Tako je počelo - priča Dejan.

Sa prvim prolećnim suncem i višim temperaturama Dejanu se usija telefon od poziva uplašenih građana zbog bliskog susreta sa zmijama. Zovu ga sa svih strana Srbije, ali i dalje: iz Makedonije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, čak i iz Nemačke.

- Ne mogu da odgovorim na sve pozive, mada se trudim da svima pomognem. To što radim ne sme da bude komercijalizovano, jer to nije moj posao ni zanimanje. Od toga ne zarađujem. Sa mnogima kojima sam pomogao sada sam prijatelj, i to je najveće blago - kazao nam je.

Dejana su ljudi u nevolji pozivali u svako doba dana i noći, kada su "nepozvanog gosta" nalazili u dvorištu, kući, vozilu, čak i u dečjim kolicima. Odlazio je kod njih, nemuštim jezikom "porazgovarao" sa gujama i one bi odlazile.

foto: RINA

- Nikako ne treba zmiju ubiti. Ona sigurno neće prva napasti, sem ako se oseti ugroženom. Tada je najbolje skloniti se i pozvati pomoć, jer kod njih važi pravilo: "Ne diraj me, ne diram te". Ukoliko se, ipak, desi da zmija ugrize čoveka, onda treba mesto ujeda podvezati, ostati što smireniji, nikako trčati ili dizati paniku, jer se tako otrov brže širi. I, nikako ne treba isisavati otrov. Samo se odmah javiti lekaru... - savetuje ovaj neobičan Čačanin, "šaptač zmijama".

ZIMI SU UVEK U POLUSNU Izlaze po vodu i hranu Sa prolećnim suncem, zmije izlaze iz skloništa gde zimuju. Tokom hladnog perioda zmije nisu u hibernaciji, potpunom snu, već u stanju brumacije, polusna, pa se zato često događa da i po hladnom vremenu izađu po vodu ili hranu.

On neretko prima pozive i od lekara iz bolnica u gotovo celoj Srbiji, onda kada zvanična medicina, prilikom ujeda zmije, više ne može da pomogne. Čak ga pozivaju i za "konsultacije":

- Tada ima posebna travka koju koristim i tehnika izbacivanja otrova. Hvala Bogu do sada se moja intervencija uvek uspešno završavala. Spasavao sam odrasle, decu... Odmah vidim, zapravo, da li je reč o ujedu ili je, narodski rečeno, guja samo pečila, odnosno zakačila vrhovima zuba.

Bilo je više ekstremnih situacija sa kojima se susretao: od kuće u kojoj je primećena jedna, a kada je došao, pronašao je čitavo leglo, pa do slučaja da je, kako kaže, "izmolio" naljućenje guje da odu iz doma ljudi koji su često imali susrete sa ovim gmizavcima. Dešavalo se, čak, i da ga monaštvo iz raznih manastira poziva da zmije otera iz njihovog okruženja.

