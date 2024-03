ZNATE LI KOLIKA JE VOJNIČKA PLATA U SRBIJI! A ni dinara ne mora da potroši! Hrana, smeštaj i odelo džabe, plus putni troškovi!

BEOGRAD - U Srbiji se već godinama priča o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka, ali se poslednjih meseci otišlo korak dalje pošto je Generalštab Vojske Srbije u januaru i zvanično pokrenuo tu inicijativu.

Do 1. maja ova institucija zajedno sa Ministarstvom odbrane trebalo bi da dostavi predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću sve predloge modela obaveznog služenja vojnog roka, nakon čega će zajedno doneti konačnu odluku.

Zbog toga se ne očekuje da nošenje vojne uniforme bude obavezno pre početka ili sredine 2025. godine. Obavezni vojni rok bi mogao da se vrati početkom ili sredinom sledeće godine.

Obuka najmanje tri meseca, plata 400 evra

Kako stvari sada stoje, obavezni vojni rok trebalo da se sastoji iz dva dela i da traje od tri meseca do 110 dana.

Ministar odbrane Miloš Vučević je rekao da vojni rok “ne bi bio duži od četiri meseca” dok je Vučić dodao da ćemo "videti da li će trajati 90, 100 ili možda 110 dana”.

Ideja je da obuka bude iz dva dela - teorijska i praktična. Teorija bi obuhvatala osnove vojne taktike i tehnike, vojno pravo, prvu pomoć i samozaštitu, ABH odbranu. Tokom praktične obuke regruti bi naučili kako se rastavlja i sastavlja oružje, gađa iz različitog pešadijskog naoružanja, prošli bi i borbu bez oružja i samoodbranu, kretanje i maskiranje na bojištu, a u zavisnosti od potreba i specijalistička obuka.

Vojnička plata Inače, vojnička plata bi trebalo da iznosi oko 400 evra, a regruti bi imali svaki ili svaki drugi vikend slobodan. Kako je Kurir pisao u avgustu, vojnici koji dobrovoljno služe vojni rok primaju mesečne naknade, a tog meseca to je bilo oko 46.000 dinara, uz vojno zdravstveno osiguranje, putne troškove, smeštaj, ishranu i odeću. Pored toga, postoji i mogućnost da se nakon dobrovoljnog služenja vojnog roka kandidati zaposle kao profesionalni vojnici.

Ko bi služio obavezni vojni rok

Po sadašnjem Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi koji nije ukinut nego prekinut, obavezni vojni rok bi služili svi muškarci koji su mlađi od 27 godina, mada je ranije bilo moguće "odlaganje vojske" do 30. godine.

Prigovor savesti na služenje vojnog roka i dalje će biti moguć s tim što bi "civilna vojska" drugačije izgledala.

- Ne mislim da oni koji se pozovu na prigovor savesti, treba da idu u obdaništa. Ako imate pravo da istaknete prigovor savesti, to je za nošenje oružja, to nije za život u kasarnskim uslovima - rekao je Vučević.

Kako se moglo čuti, oni koji bi izrazili “prigovor savesti” takođe bi kao i svi drugi bili raspoređeni po kasarnama, samo ne bi imali dodir sa oružjem. I oni bez oružja bi imali duplo duži vojni rok - to znači najmanje šest meseci.

"Vojska neće biti u hotelu nego u modernoj kasarni"

Možda najveći problem u vezi sa vraćanjem obaveznog vojnog roka je pitanje gde će regruti ići u vojsku:

- u svom gradu

- po celoj Srbiji

- Ne želimo da vratimo vreme u sedamdesete, osamdesete ili devedesete. Mi ćemo tu infrastrukturu prilagoditi savremenim uslovima života. Neće to biti hotel, nego kasarna, ali će ona biti u skladu sa savremenim životom - rekao je Vučević.

Sve se mora znati do 1. maja

Do 1. maja bi trebalo da bude poznat konačan predlog za služenje vojnog roka, nakon čega sledi javna rasprava. Vučić je najavio da bi do 1. maja trebalo da bude poznat konačan predlog vraćanja obaveznog vojnog roka, a onda sledi javna rasprava, usvajanje u Skupštini Srbije, pa pripreme za povratak regruta u kasarne, za šta će prema najavama biti potrebno između šest i 12 meseci. To znači da nije realan povratak "obavezne vojske" do početka ili sredine naredne godine.

Podsećanja radi, obavezan vojni rok u Srbiji je ukinut 1. januara 2011. godine.

