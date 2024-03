NEVENA I ANĐELA ISPREĆENE U VOJSKU KAO NEKAD UZ MUZIKU Svi ponosni, a one ostvarile životni san: Spremne smo na sve to! (FOTO)

Sve češće se za dobrovoljno služenje vojnog roka opredeljuju i devojke. Tako će narednih šest meseci u martovskoj klasi Vojsku Srbije služiti Nevena Filipović iz Adrana kod Kraljeva i Anđela Simović iz Čačka.

U narodnim nošnjama, uz muziku i igru članovi KUD-a "Moravac" i meštani Adrana ispratili su Nevenu u vojsku. Sa drugarima iz generacije ostvarenje najveće želje već je proslavila.

"To mi je bila životna želja. Od malih nogu sam gledala tako filmove, gledala sam 'Vojnu akademiju' i videla sam Zimče. Samoj sebi rekla sam da hoću da budem jednog dana Zimče i to mi je bila želja", rekla je Nevena Filipović iz Adrana kod Kraljeva.

U porodici Filipović ponosni su na odluku potomka solunskog ratnika da sa nepunih 19 godina stupi u vojničke redove.

foto: Printscreen/RHMZ

"Tamo se nauči mnogo o životu, mnogo stvari. Bitno je da svi prođu to, da postanu ljudi, jer tako se postaje čovek", kaže Novica Filipović, Nevenin otac.

Njena baka Dragica Filipović je ponosna.

"I dalje da ostane u vojsci, da radi, da bude zdrava i dobro. Ponosna baba dok je živa", kaže Dragica.

Ispraćaji u vojsku u seoskom Domu kulture u Adranima nisu organizovani više od 15 godina.

''Ovo je jedan jedinstven slučaj u današnje vreme i mnogo mi je drago što se to desilo baš kod nas u Adranima, da devojka ima smelost i hrabrosti da krene vojničkim stopama", rekao je Dragoljub Marković iz sela Adrani.

foto: Printscreen/RHMZ

I devetnaestogodišnja Anđela iz Čačka prijavila se za dobrovoljno služenje vojnog roka.

"Znam šta me očekuje u vojsci zato što sam se informisala, a neke stvari nisam ni želela da mi kažu, da mi odaju. Zato što želim da sama vidim šta me čeka i ja sam spremna na sve to", rekla je Anđela Simović iz Čačka.

Da obuče vojničku uniformu i ovoj mladoj Čačanki je ostvarenje životnog sna.

"Moje mišljenje je da svaki muškarac koji završi srednju školu i napuni 18 godina treba da se uvede u vojnu evidenciju i da treba da odsluži vojni rok. Zato što je to iskreno više za muškarce, ali i za žene koje to žele", kaže Anđela Simović.

Nevena i Anđela će odluženje vojnog roka početi u Valjevu, gde će na opštoj obuci biti sa devojkama i mladićima martovske klase.

(Kurir.rs/RTS - Silvija Pašajlić i Vera Aksentijević)