KANAĐANKA SE UDALA ZA SRBINA U PRIZRENU I UZELA IME MILICA: Vladimir je želeo da oženi Srpkinju, ali je SUDBINA umešala prste!

Da život piše romane, a sudbina ponekad ima čudne puteve, dokaz su Kanađanka Ketrin Petčet (34) i Srbin Vladimir Mišić (36), koji su se 7. marta venčali u crkvi Svetog Spasa u Prizrenu. Ketrin se prethodno, zbog ljubavi prema Vladimiru, ali i zbog poštovanja prema našoj veri, kulturi i tradiciji, krstila i preuzela ime Milica, po legendarnoj svetiteljki i supruzi srpskog kneza Lazara!

Njihova ljubavna priča nalikuje na roman sa puno zapleta, a oni su za Kurir ispričali kako su se upoznali i kako je sve počelo.

- Imao sam nepunih pet godina kada sam se sa roditeljima preselio u Kanadu, a prvi ponovni susret sa našom zemljom je bio dve godine kasnije. Pamtim i dan - utorak, 26.decembar 1995. Imao sam sedam godina i sa majkom sam dolazio u zemlju koju sam već zaboravio. Svidelo mi se što svuda čujem srpski jezik. Seli smo u kola, a kada smo došli do Gazele odjednom je sve postalo poznato - Glavna železnička stanica, Nemanjina, Trg Republike... Neki čudan osećaj. Sve se iskristalisalo. Dolazimo u ulicu gde je baka živela i odjednom je, sve što je bilo zaključano, prekriveno paučinom, na granici da bude izbrisano zauvek, naglo otrgnuto od zaborava. U mojoj svesti se naglo stvorila veza između onoga gde sam rođen, šta sam ja, ko sam ja, i odatle je krenulo nezasito istraživanje o sebi, porodici, otadžbini... - priča Vladimir.

Patriotizam

Ljubav prema Srbiji podstrekivali su i roditelji koji nikada nisu imali nameru da se vrate u Srbiji, ali, paradokasalno, želju za povratkom u domovinu usadili su jedinom sinu koji je znao da će se u Srbiju vratiti kad-tad.

Vladimir je upisao građevinarstvo 2009. na Univerzitetu u Vindzoru, a na istom fakultetu Ketrin je studirala psihologiju.

- Bili smo komšije u studentskom domu. Počeli smo da se družimo. Njegovi drugari su ga ohrabrivali da me "muva". Međutim, Vladimira je to uvredilo, pošto sam tada bila u vezi. Obraćao mi se u šali sa "gospođo Keti" kako bi svima naglasio da sam zauzeta i da nema nikakve pretenzije prema meni - priča za Kurir Ketrin sa osmehom.

Ona je prisustvovala Vladimirovom diplomiranju. Poklonila mu je naliv-pero na kojem je bilo ugravirano njegovo ime. Vladimir ga čuva i dan danas. Ubrzo potom, 2013, uprkos pritajenoj privlačnosti, Vladimir se vraća u Srbiju, u nameri da ovde nađe posao i oženi se Srpkinjom. Ali, sudbina je imala druge planove... Drugovi sa studija su narednih 10 godina nastavili da se dopisuju, a onda je prošle godine Ketrin, nakon otkaza i raskida veze, ali i zbog generalnog nezadovoljstva životom u Kanadi, rešila da se preseli u Srbiju. Javila se Vladimiru. Intenzivno su se dopisivali, a onda su u decembru shvatili da jedva čekaju da se vide.

Ljubav prema Srbiji

- U Srbiju sam sletela 27. januara ove godine i, bez bilo kakvog preterivanja, kada su točkovi aviona dodirnuli tlo, osećala sam se kao da sam sletela kući. Osetila sam nostalgiju za zemljom u kojoj nikada nisam bila - osećaj je bio neopisiv - kaže Ketrin koja je sa Vladimirom obilazila celu Srbiju.

Upoznavala se sa našim gradovima, istorijom. Zajedno sa našim ljudima je pila rakiju i pevala omiljene srpske pesme "Vidovan" i "Veseli se srpski rode". Jako ju je zainteresovala Milica Hrebeljanović:

Poseta Dečanima

Preplavile je emocije

Vladimir je Ketrin odveo u manastir Visoki Dečani, a ta poseta je za nju bila jako emotivna:

- Manastir je bio okružen stražarima NATO i KFOR, što me je malo uznemirilo. Međutim, kada sam ušala u crkvu, preplavile su me emocije i briznula sam u plač. Nisam želela da odem odatle. Vladimir mi je dao prostora, čekao me je ispred. Kada sam izašla, priznao mi je da je imao potpuno isto iskustvo prilikom ranije posete. Nama je to potvrdilo da je naš brak dar od Boga i da imam iskrenu vezu sa ovom srpskom zemljom.