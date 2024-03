ITALIJANSKI ADVOKAT EKSKLUZIVNO ZA KURIR: PRIZNALI STE IMUNITET ZA NATO! Neko bi morao to da preispita i da ODGOVARAJU ZA ZLOČINE

Priča o NATO agresiji je priča o žrtvama i tokom bombardovanja i posle, budući da je Alijasnka koristila osiromašeni uranijum.

Istaknuti italijanski advokat Anđelo Fjore Tartalja, koji je dobio 200 presuda u korist italijanskih vojnika KFOR-a zbog osiromašenog uranijuma, bio je u poseti Srbiji ovih dana tokom 25. godišnjice NATO bombardovanja.

Dokle se stiglo sa tužbama protiv NATO pakta u Italiji, kao i kakva su očekivanja od sudskog procesa u Srbiji otkrio je Tartalja ekskluzivno za Kurir televiziju.

- Podržavam srpski narod zajedno sa svojim prijateljem i kolegom Srđanom Aleksićem u borbi za pravdu i istinu protiv zločina koji je NATO počinio tokom bombardovanja, nanevši smrt i rak srpskoj populaciji. Veza između osiromašenog uranijuma i oboljenja raka dokazana je i pre nego što je počela saradnja sa doktorkom Čeli, jer studio advokata u Rimu sarađuje i sa drugim lekarima i ekspertima. Posledice ove veze se vide po celoj Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i na Kosovu i Metohiji. Potrebno je da interveniše pravda sa hrabrim i kompetentnim sudijama koji će da se zalažu za zaštitu naroda, a ne da štite prepotentne ljude - rekao je advokat.

foto: Kurir televizija

Govorio je o sudskoj praksi u njegovoj državi i broju postupaka koji se vode.

- U Italiji dokazana odgovornost NATO-a - U Italiji je dobijeno već preko 400 presuda i dokazana je odgovornost i krivica NATO-a, a dokazane su i posledice izlaganju uranijuma. Međutim, u Italiji tužbe se ne vode protiv NATO pakta zato što nije NATO taj koji je bombardovao naše vojnike, već se tužbe vode protiv Ministarstva odbrane, zato što je Ministarstvo odbrane to koje je poslalo naše vojnike na mirovne misije na Balkanu, gde su oni onda bili izloženi uranijumu. Cilj celog ovog postupka je da se dovede pravda i ovde na Balkan. Iako je politika "gluva" da kažemo povodom ovoga, jer bi trebalo da budemo savesni. Problem postoji i treba da bude nekako rešen i potrebno je podneti tužbu protiv NATO-a ili protiv Ministarstva odbrane, ali nije da se vodi na neki način rat protiv njih, samo čin građanstva koji služi da bi se zaštitila ljudska prava i da bi se afirmisalo pravo na život.

02:40 ITALIJANSKI ADVOKAT EKSKLUZIVNO ZA KURIR: PRIZNALI STE IMUNITET ZA NATO! Neko bi morao to da preispita i da ODGOVARAJU ZA ZLOČINE

Kritikovao je odluku srpskih pravosudnih organa.

- Odluka suda u Beogradu o priznavanju imuniteta za NATO je za nas neprihvatljiva. Do sad smo imali situaciju da je sud u Beogradu priznao imunitet za NATO i na takav način je tako prebacio odgovornost na srpsku vladu. Ova odluka za nas je neprihvatljiva, jer je pravno pogrešna. Naravno da ćemo ići na žalbu i nadamo se da će žalba biti usvojena, jer ćemo inače biti primorani da tužimo srpsku državu i to je stvarno besmisleno. Srpsko stanovništvo i srpska država već je trpela posledice NATO bombardovanja i nadamo se da će biti preokreta i da će srpska država konačno priznati i prihvatiti odgovornost NATO-a i da će dozvoliti da NATO plaća za svoje zločine. Ono što se nekome priznaje imunitet to znači da ne postoji odgovornost za određeni čin. To je politički akt i sa takvim aktom strana koja to radi preuzima na sebe odgovornost. Ako sudije tako odluče, neka, mi ćemo da idemo dalje sa svojim postupcima, ali ljudi koji su umrli zbog posledica raka ili koji oboljevaju sada moraju da dobiju naknadu za štetu koju su pretrpeli - istakao je advokat.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:00 Najjezivije izjave čelnih ljudi NATO agresije: Gosti frapirali sve u studiju!