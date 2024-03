"DRŽAVNI ORGANI MORAJU DA VRATE POVERENJE GRAĐANA!" Janković progovorila o slučaju Ane Mihaljice i ubistvu penzionera u zatvoru

Prema nedavno objavljenim istraživanjima o tome kakav je odnos građana i predstavnika organa javne vlasti prema diskriminaciji, siromašni, Romi i žene su najdiskriminisaniji.

O povezanosti siromaštva sa slučajevima Ane Mihaljice i nedavnom ubistvu penzionera Stanimira Brajkovića u zatvoru, diskriminaciji ali i o zakonu o rodnoj ravnopravnosti govorila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u gostovanju u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Oba slučaja su nas duboko potresla zato što smo osetili te duboke socijalne razlike, ekonomske nejednakosti, koje ljudi duboko doživljavaju kao nepravdu. Ona sada u svojoj suštini, u zakonskom smislu nije diskriminacija, ali nas sve boli nepravda. Oba slučaja su nas zbog toga potresla. Slučaj starijeg gospodina koji je umro u zatvoru. Onda kada ste vi u javnosti čuli zbog čega je on završio u zatvoru - zbog 30.000 dinara. Zatim je tu niz evidentnih propusta. Videli ste da je Više javno tužilaštvo odmah izašlo i reklo da su pokrenuli postupak i da smo odmah dobili informaciju da je došlo do suspendovanja upravnika kazneno-popravnog zavoda u Padinskoj skeli. Što je naravno i trebalo odmah učiniti, ali dobili smo informaciju mesec dana nakon što se slučaj desio. Tu nismo imali adekvatnu reakciju nadležnika, tu je odmah trebalo da izađete, da obavestite o čemu se radi, da bismo povratili poverenje. Kako je čovek sa 74. godine završio uopšte u tom zatvorenom ili poluzatvorenom delu za takvu vrstu prekršaja. Znači tu je ozbiljna odgovornost uprave. Ali kako je uopšte izvršen takav raspored? Vrlo je važno za izvršavanje kazne na koji način ljude spajate da borave u sobama. Dakle, to je nešto što je osnovno - rekla je Janković.

foto: Kurir televizija

Potom se dotakla slučaja Ane Mihaljice.

- Videli ste šta se dešava kada nema poverenja u sistem. Uprkos tome što Centar za socijalni rad izlazi sa obaveštanjem šta se desilo, da deca nisu oduzeta zbog siromaštva, nego je zbog ozbiljnog ugrožavanja bezbednosti dece. Videli ste da su izašli i snimci kako izgleda stan. Vi ste imali onda odjednom skupljanje grupe građana koja je otišla da uzima pravdu u svoje ruke. Pogledajte koliko je to opasno. Izašao je onaj snimak velike grupe muškaraca koji su otišli da razvale ogradu i uđu u centar da dele pravdu. Jer su smatrali da Centar za socijalni rad ne radi. Meni je ono bilo zastrašujuće. Oba ova slučaja su mi zastrašujuća. Moja glavna poruka da državni organi moraju zaista mnogo voditi računa da vrate poverenje. Što znači i transparentnost u radu i vrlo bitna komunikacija naravno i sa vama medijima koji ste zainteresovani. Uzimanje pravde u svoje ruke je nešto najgore što može da se desi u društvu i uopšte u državnom sistemu. To je nešto što je apsolutno zabranjeno i čemu moramo stati svi na put - navela je.

06:39 DRŽAVNI ORGANI MORAJU DA VRATE POVERENJE GRAĐANA! Janković progovorila o slučaju Ane Mihaljice i ubistvu penzionera u zatvoru

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:49 STVAR JE MOŽDA MNOGO DUBLJA! Advokat progovorio o slučaju silovanja penzionera u Padinjaku: Potrebna je delotvorna istraga