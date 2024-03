SRBI, BAŠ NAS BRIGA ZA VAŠE ŽRTVE! SB UN odbio raspravu o bombardovanju, a NATO se poziva na IMUNITET!

Međunarodne institucije, ni 25 godina nakon bombardovanja SRJ od strane NATO alijanse, nisu spremne da preuzmu odgovornost za nemilosrdno ubijanje srpskih civila i besprizorno ugrožavanje zdravlja čitave nacije gađanjem naše zemlje zabranjenim kasetnim bombama i osiromašenim uranijumom.

Naime, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uz žestoko protivljenje Rusije, odbio je juče raspravu o 25 godina od početka NATO bombardovanja SRJ, pošto za dnevni red nije glasao dovoljan broj ambasadora država članica.

foto: Youtube/Guardian News/Wikipedia

Međutim, podsetimo, i NATO je pre dve godine, odbio da se suoči sa odgovornošću, pozvavši se na imunitet u odgovoru na tužbe koje su protiv njega tokom 2021. i 2022. podnete Višem sudu u Beogradu, u ime obolelih od kancera kao posledice NATO bombardovanja Srbije osiromašenim uranijom.

Niški advokat Srđan Aleksić koji zastupa podnosioce tužbi izjavio je tada da nakon višemesečnog išcekivanja bilo kakvog odgovora, bez kojeg nije mogao da otpočne proces, Severnoatlanski pakt je u odgovoru samo naveo da Alijansa ima imunitet.

Inače, niškim advokatima koji se bave ovim tužbama priključio se i iitalijanski advokat Anđelo Fiore Tartalja, koji je u svojoj domovini dobio 400 tužbi italihjanskih vojnika protiv NATO zbog oboljevanja usled izloženosti dejstvu osiromašenog uranijuma na Kosmetu i u BiH.

foto: Printscreen Twitter

Iako niko ne preuzima odgovornost, činjenica je da gotovo nema grada u Srbiji koji se tokom 11 sedmica agresije nije našao na meti. NATO je, prema nekim navodima, izvršio 2.300 udara i bacio 22.000 tona projektila, među kojima 37.000 zabranjenih kasetnih bombi i onih punjenih obogaćenim uranijumom.

Planski i smišljeno su gađana postrojenja i skladišta hemijske industrije. Samo u Dunavu je, kako se navodi, iscurelo više od 1.000 tona amonijaka i 1.000 tona etilendihlorida, više od 1.000 tona natrijum-hidroksida i skoro 1.000 tona hlorovodonicne kiseline.

foto: Pritnscreen/RTS

Vasilij Nebenzja je nakon jučerašnje sednice Saveta bezbednosti UN rekao da je ovo bio tužan i sraman dan za SB UN jer NATO članice koje su 1999. godine nanele, kako je naveo, strašne patnje narodu bivše Jugoslavije, jednostavno nisu htele da pričaju o tome.

- Naš predlog nije bio odbijen kada smo predložili održavanje sednice. Saznali smo da ce ovo pitanje biti stavljeno na proceduralno glasanje tek danas u 12 časova. Ja to smatram još jednom epizodom diplomatske agresije Francuske u Savetu bezbednosti - rekao je Nebenzja novinarima u Njujorku i dodao da je jedan od razloga za to možda i to što se zemlje koje su bombardovale SRJ plaše svoje zakonske odgovornosti.