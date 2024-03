KRITIČNO! DOKTOR UPOZORIO NA ZDRAVSTVENO STANJE MALE DANKE: Hrana nije problem, ali bez vode devojčica MOŽE DA IZDRŽI JOŠ OVOLIKO

Dvogodišnja devojčica Danka Ilić iz Bora nestala je pre više 24 sata u naselju Banjsko polje. Zbog nestanka po prvi put je aktiviran sistem "Pronađi me", a potraga je i dalje u toku.

Pedijatar Saša Milićević uključio se u emisiju Puls Srbije gde je otkrio šta sve može da ugrozi zdravstveno stanje izgubljenog dvogodišnjeg deteta.

- Najveća opasnost je od hipotermije, odnosno prehlađivanja, smrzavanja, jer dečji organizam još uvijek nema dovoljno razvijen taj termoregulacioni centar i deca su mnogo osetljivija na nisku temperaturu nego mi. Postoji jedan centralni mozak, zove se hipotalamus, koji reguliše našu telesnu temperaturu i nastaje čitav jedan niz procesa u organizmu koji pokušava da u hladnim uslovima naše telo i dalje bude toplo. Međutim, taj mehanizam naravno ima svoju granicu - rekao je pedijatar i dodao:

- Druga opasnost je zapravo dehidracije, jer dečji organizam ima mnogo veću količinu vode nego što imamo mi odrasli. Tako da neunošenje tečnosti može da dovede do dehidracije. Na kraju opasnost od unošenja hrane, odnosno od gladi. Tako da, realna opasnost za decu u koja se nađu u takvim uslovima zaista postoji.

Voditeljku je interesevalo kada je reč o dehidrataciji o kom se intervalu radi.

- To je jako individualno. Zavisi da li je dete pre toga pilo vodu, zavisi da li je dete nešto previše aktivno, ali znamo sigurno da dete može da izdrži sigurno 10 do 15 sati bez vode, pa čak i duže. Sada je pitanje kolike rezerve u organizmu postoje. Da li je to dete pre nego što se izgubilo pilo tečnost? Bez gladi može nekoliko dana da izdrži. Ali kada je u pitanju tečnost, Boga mi to sad već postaje sigurno kritično, s obzirom na vreme kada je to dete nestalo - rekao je.

