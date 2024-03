SRPSKI ODBORNIK IZ NOVOG GRADA PAVLE ODUŠEVIO KOŠMIJE MUSLIMANE: Od plate donirao novac za iftare, posetio ih i odneo obrok! FOTO

Pavla Agbaba, mladić iz Novog Grada, svojim postupkom oduševio je mnoge!

Naime, on je od svoje plate donirao novac za iftare, te lično učestvovao u deljenju istih. Na tome mu se i lokalni efendija Muhamed zahvalio putem video snimka.

Pavle Agbaba, odbornik u Skupštini grada Novi Grad, zajedno sa članovima Islamske zajednice sugrađanima deli iftare, te na taj način pokazuje koliko, u stvari, znače dobrosusedski odnosi.

Naime, Pavle je u razgovoru za "Nezavisne novine" rekao da se prošle godine pridružio ovoj akciji, te da je odlučio da pomogne i ove godine.

Kako je rekao, jedan od efendija je prošle godine pozvao građane da se pridruže i podrže ovu akciju, a on je bez razmišljanja odlučio da pomogne svojim sugrađanima.

- Nakon što je efendija pozvao građane, ja sam se odmah pridružio. Na početku je i njemu bilo iznenađenje to što sam ja kao neko ko je druge veroispovesti odlučio da se prijavim - kazao je Pavle.

Prema njegovim riječima, smisao ovog pomaganja sugrađanima jeste zajedničko poštovanje, ali i negovanje dobrosusedskih odnosa.

- Ovo je divan gest prema građanima, a sam smisao je zajednički način obeležavanja praznika, međusobnog poštovanja, kao i dobrosusedskih odnosa, ali i negovanje suživota u gradu - rekao je Pavle.

Kako je dodao, on je za određeni broj iftara preusmerio novac od svog odborničkog dodatka.

- Ja sam od svog odborničkog mandata preusmerio deo novca za iftar, ostatak se finansira preko Islamske zajednice, ali i preko brojnih donacija - rekao je Pavle.

Kako je rekao, ljudi pozitivno reaguju i veoma su zahvalni.

- Ljudi se prijatno iznenade kada vide mene na vratima. Često se to ne završi samo podelom obroka, nekad uđemo u kuću. Često iskoristim priliku da popričam s njima o problemima sa kojima se susreću, ali i da od njih dobijem savete za razvoj lokalne zajednice - kazao je Pavle.

Kako ističe, osećaj koji kod njega prevladava je poseban.

- Čovek se tako posle urađenog dobrog dela oseća ushićeno, pogotovo kad vidim da naše malo nekom znači puno i da je često u životu potrebna samo lepa reč i minimalni gest kako bismo ljudima vratili veru u budućnost - kazao je Pavle.

Kako je dodao, ovakvim gestom kod ljudi budimo optimizam.

Naime, obroke za socijalno ugrožene građane kuvaju domaćice, a, kako je dodao, radi se o domaćim jelima.

- To su ljudi koji su u teškoj socijalnoj situaciji, mahom su to stariji ljudi koji žive sami, te im ovo sve mnogo znači. Ja ću se potruditi shodno svom i njihovom vremenu da ispoštujem što veći broj dana do praznika - kazao je Pavle.

Kako je rekao, taj obrok za građane predstavlja obrok ljubavi.

- Taj obrok za njih predstavlja izvesni obrok ljubavi, jer se njih u tim danima neko setio, da sedne s njima i popriča, ali i da im da veru i nadu u bolju budućnost i prosperitet - kazao je Pavle.

Kurir.rs/ Nezavisne novine

Preneo: M. B.

