"EVO ZAŠTO MAJKA NIJE ČULA PLAKANJE MALE DANKE!" Dečji psiholog izneo šok pretpostavke: Neko joj je možda prišao i ODVUKAO PAŽNJU

Terenska pretraga za nestalom Dankom Ilić (2) je obustavljena, a policijske snage su tokom celog dana i preko cele noći tražili dete. Obilazili su svaki ćošak naselja, međutim, od nestale devojčice ni traga, ni glasa.

Mnogima se sada javlja sumnja da je mala Danka oteta, a posebno ih plaši činjenica da se, prema saopštenju MUP-a, devojčica ne nalazi na ovom području površine od oko 10 kvadratnih kilometara.

Snežana Anđelić, dečji psiholog, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila o ovoj temi.

- Detetu u sekundi može nešto privući pažnju, a to posebno znači za malo dete. Dovoljno je da vidi nešto šareno, neku igračku i da ode. To su stvarno sekunde u kojima može dete da nestane. Zato što ta deca neće to nikako pokazati, neće vas povući za ruku jer još uvek to ne znaju, nemaju životna iskustva, ne znaju ništa. Mama, jel smem da idem tamo? To će uraditi neko starije dete koje ste vi već tu negde vaspitali. Ovako malo dete ono bukvalno vidi šarenu loptu i otišlo je. Što znači da je dovoljan trenutak roditeljske nepažnje da to dete nestane. E sad, ne može ono da nestane kilometrima daleko - rekla je Anđelić i dodala:

01:48 EVO ZAŠTO MAJKA NIJE ČULA PLAKANJE MALE DANKE! Dečji psiholog izneo šok tvrdnje: Neko joj je možda prišao i ODVUKAO PAŽNJU

- Znači, majka već u sledećem trenutku, posebno u ovoj okolini, brže može da uoči to dete na nekoj distanci nego što to možete u nekom tržnom centru kad se dogodi. Jako je kratak taj vremenski interval da to dete baš tako samo odluta negde, a da se ne čuje plače. Dakle, tom detetu je neko mogao da priđe, da mu da nešto zanimljivo i da ga povede. Da ona to ne čuje, ne vidi, zato što će dete u takvim trenucima poći. Pa će posle plakati kad vidi da mame nema.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:02 IZJAVA MAJKE MALE DANKE NAPRAVILA VELIKU NELOGIČNOST U ISTRAZI Radulović otkriva: Kuća je pod ključem, EVO ZAŠTO JE STIGAO BAGER