Pripadnici MUP-a su nakon 27 sati detaljne pretrage terena obustavili dalju pretragu s obzirom na to da svi dosadašnji rezultati ukazuju da se devojčica ne nalazi na ovom području površine od oko 10 kvadratnih kilometara. Međutim, i dalje je misterija kako je dvogodišnja Danka Ilić nestala u utorak popodne.

Mladen Radulović, novinar Kurira, bio je tokom celog jučerašnjeg dana na mestu nestanka male Danke gde je čitaocima Kurira donosio najnovije informacije sa terena.

Sada se u gostovanju u emisiji Puls Srbije dotakao nelogičnosti u izjavi majke male Danke.

- Odmah da razjasnimo ključnu stvar u celoj istrazi. Bilo je policijsko otkriće da se zapravo ne slaže izjava majke sa nekim realnim stanjem na terenu. Ona je prema prvim informacijama rekla da je detetu dala vodu iz kuće. To je informacija koja je procurila zapravo do nas novinara tokom jučerašnjeg dana. Kada je policija došla na lice mesta, otkrila je da je vikendica zaključena i odmah je tu došlo do nepodudaranja u izjavi stanja na terenu i onda je odlučeno da se majka ispita. Dakle, majka je rekla da je ušla u kuću i da je dala detetu vodu, a kuća je bila zaključena i onda je odmah bilo nelogično da je ona mogla da uđe u kuću. K uća je pod ključem i očigledno da je tamo jedan veliki krš, čim je bager stigao, znači mora da se ta kuća raščisti. To je jedna pojatat kuća koja nije upotrebljiva, već se koristi da se skuva kafa ili eventualno neki ručak u prirodi, ali kuća ne može da se iskoristi kao mesto da se prespava. Z ato je bager stigao da bi raskrčio ceo taj haos tamo u tom dvorištu, tako da se policija posle usmerila na majku i tražile njen telefon kako bi rekonstruisala njenu komunikaciju tokom poslednjih dana - rekao je Radulović.

03:02 IZJAVA MAJKE MALE DANKE NAPRAVILA VELIKU NELOGIČNOST U ISTRAZI Radulović otkriva: Kuća je pod ključem, EVO ZAŠTO JE STIGAO BAGER

Radulović se potom osvrnuo i na sistem "Pronađi me".

- Prvi put smo imali uključivanje tog sistema "Pronađi me", zapravo srpska verzija sistema "Amber alert" i videli smo kako to funkcioniše. Lično mogu da kažem da sam zadovoljan stepenom na koji je javnost obaveštena. Nadam se da će tokom sledećih slučajeva, koliko mi želimo da ih ne bude, da će opet biti sistem uključen i da će ljudi takođe u velikom broju odazvati.

