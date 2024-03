SRPSKI GASTARBAJTER SNIMKOM ŠOKIRAO ZEMLJAKE U ZAVIČAJU! U Norveškoj plaćaju 550€ članarine da kopaju njivu! (VIDEO)

Naši ljudi koji u pečalbi žive i rade širom sveta, rado beleže i snimaju običaje u zemlji domaćina koji nas ostale, koji živimo ovde u Srbiji, nemalo začude, ali i iznenade i nasmeju.

Naš gastarbajter koji dugi niz godina živi i radi u Norveškoj, zemlji na severu Evrope, koja po običajima i navikama nama nije toliko bliska, kamerom rado beleži kako izgleda tamošnji svakodnevni život.

Tako je još pre nekoliko godina zabeležio jednu od omiljenih norveških aktivnosti zbog koje su zemljaci u zavičaju ostali zabezeknuti.

Plati, pa kopaj!

Naime, otišao je na jedno poljoprivredno dobro gde se Norvežani učlanjuju, znači plate godišnju članarinu i imaju pravo da rade zemlju i sa nje ubiraju plodove onog što su posejali ili posadili!

Ovaj izuzetno zanimljiv prilog napravio je još 2018. godine, znači pre 6 godina, a godišnja članarina za kopanje na njivi tada je bila 5.000 norveških kuna odnosno, kako je on napisao u nazivu videa, više od 500 evra, skoro 550!

- Ovim ljudima je to mnogo interesantnije jer kod nas je zemlja obradiva i svako na malom parčetu može da dođe do nekog svog ploda, ovde je to retko i nedostižno za mnoge ljude.... Eto, žene dođu, budu na vazduhu po ovako divnom, sunčanom danu, budu na poljoprivredi... Nekom je to mašta, ljudi moji... Mi imamo tu poljoprivredu na svakom ćošku, nama to nije ništa interesantno... To jest, ne znamo da ispoštujemo jer ga imamo... Kad dođete ovde da živite, pa kad prođe neko vreme onda vidite šta imaju oni a šta imamo mi...

- Ljudi su platili da budu članovi, lepo..., kaže naš "Norvežanin" pa dodaje: Kad bi neko kod nas ovo organizovao, smejali bi mu se ali ovde je to njima interesantno.

- Evo i puštene kokoške... Bože, Bože, ja ovo u ovoj zemlji prvi put vidim... - dodaje on ne skrivajući ni oduševljenje ni čuđenje.

- Pitaju me odakle dolazim, ja kažem iz Srbije! Jaoj, kažu, to nam treba... ti sigurno imaš veliko znanje po pitanju poljoprivrede - kaže gastarbajter ne uzdržavši se da se ne nasmeje i naglasivši da mi i te kako imamo poljoprivredu ali je ne poštujemo kao oni.

Lista čekanja

- Ovi ljudi plaćaju da bi radili... Nije im važno koliko košta nego biti na poljoprivrednom zemljištu, ubirati svoje plodove to je za njihov mozak neprocenjivo... Pitao sam kako ovo funkcioniše... Ima i lista čekanja i doći ćete na red ali pitanje je kada ćete doći - veli on pa dodaje da u ovoj zemlji kururuz maltene ne postoji.

