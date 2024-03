OTAC DANKE ILIĆ (2) U POLICIJSKOJ STANICI U BORU: Najnovije informacije o nestanku devojčice, evo u ČIJOJ JE PRATNJI DOŠAO

Otac nestale Danke Ilić stigao je u policijsku stanicu u Boru, gde su ga dopratili roditelji. On tu daje iskaz. To je deo standardne procedure, ali on nije priveden.

On je već neko vreme u prostorijama policije gde daje izjavu.

Inače, on se dosad dva puta javno oglasio u vezi sa nestankom svoje ćerke...

Mobilni telefon Dankine majke poslat na veštačenje Mobilni telefon Ivane Ilić, majke devojčice Danke Ilić poslat je na veštačenje u sklopu istrage, a neposredno nakon nestanka deteta. Prema poslednjim poznatim informacijama, majka je na dan uoči nestanka i na sam dan nestanka Danke obrisala brojne poruke i pozive iz mobilnog telefona. Tužilaštvo je, uzimajući u obzir činjenicu da je majka poslednja imala kontakt sa devojčicom, naložilo detaljno forenzičko veštačenje njenog telefona. foto: Privatna arhiva, Gorska Služna Spasavanja Novinar Kurira, Mladen Radulović gostovao je u emisiji "Usijanje" kada je detaljno analizirao ovaj slučaj, njegov potencijalni nastavak, ali i nelogičnosti koje su nastale prethodnih dana. - To je jedno lepo naselje, ima i modernih kuća, a u istrazi očekujemo da se ispita taj put kojim su došli jer je kamera snimila put koji vodi direktno do vikendice, a mesto na kojem je snimljen "punto" nalazi se na 200 metara od same vikendice gde je prijavljen nestanak. Osim tog snimka, mi nismo mogli nikakve druge da vidimo. Videli smo da vozi "ford" sa one slike, a na snimku je "punto", još nemamo snimke "forda" koji prolazi tu tog dana. Majka je možda išla okolnim putem. Ima tu modernih kuća, pa čak i u tom slučaju može da postoji snimak sa sigurnosnih kamera. Smatram da od te kuće nema drugog puta za prilazak samom objektu. Nisam siguran da li postoji neki manji, neasfaltirani put. Za sada čekamo da vidimo u kom momentu je mama došla, kada je došao muž, a priča je da je došao za manje od 10 minuta - započeo je Radulović.

Na Instagramu objavio fotografiju ćerke

Miloš ilić, otac nestale devojčice Danke Ilić (2) iz Bora za kojom se traga od utorka oglasio se juče tokom dana na društvenoj mreži Instagram.

On je objavio fotografiju svoje nestale ćerkice koja je poslednji put viđena u utorak oko 13.45 sati u Banjskom polju u Brestovačkom zaseoku na imanju svoje majke Ivane Ilić.

Miloš se pre dva dana oglasio i na Fejsbuku, gde je svojom mezimici poslao srceparajuću poruku:

- Zlato tatino, naći će te tata! Svete moj mali! - napisao je Miloš Ilić na svom Fejsbuk profilu gde je okačio i fotografiju njegove ćerkice.

Devojčica je pre četri dana bila u društvu majke i trogodišnjeg brata na imanju gde porodica inače, godinama nije bila

