OBJAVLJIVANJE SNIMKA NA KOM JE MOŽDA DANKA VEĆ IMA OZBILJNU POSLEDICU?! Psiholog za Kurir o važnim detaljima za identifikaciju

Povodom nestanka dvogodišnje Danke Ilić i intenzivne potrage za njom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Snežana Repac, psiholog, Isidora Milosavljević, generalni sekretar Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA i Ibro Ibrahimović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima.

Ibrahimović je konstatovao da je veoma problematična velika količina neproverenih i netačnih informacija koje se ovih dana pojavljuju u medijima:

- Pišu se neproverene stvari i stvara se jedna percepcija o krivici roditelja kada je ovaj slučaj u putanju. Treba naglasiti da postoji pretpostavka njihove nevinosti i to je nešto što može da ostavi ozbiljan pečat na njihov život. Cela priča je potpuno neuobičajena od momenta kada je Danka nestala. Da tako malo dete nestane takvom brzinom to je zaista retkost - rekao je Ibrahimović.

O radu policije izrazio se pohvalno:

- Od samog početka policija je na najvišem profesionalnom nivou. Priče o trgovini decom uvek postoje, ali kada je trgovina ljudima u pitanju ja moram da naglasim da su deca u Srbiji masovno eklsploatisana prinudom na prosjačenje, prinudnim brakovima, seksualnom i radnom eksploatacijom. Prosek starosti je 12 godina, većina su ženska deca. Od 14 slučajeva 13 su devojčice koje su seksualno eksploatisane i prinuđene na brakove.

Milosavljević je rekla da se istraga vodi dvojako, kao i da su šanse da se devojčica nalazi na pretraživanom terenu sve manje.

- Ova istraga se vodi dvojako. Pretragom samog terena i prikupljanjem informacija koje podrazumeva razgovore sa prijateljima i poznanicima porodice u komšiluku gde se dogodio nestanak. Zaista pretraga terena je detaljna i policija ne isključuje ni jednu opciju. Kako, međutim, vreme prolazi sve se više umanjuju šanse da je devojčica na datom terenu. Pretraga je bila izuzetno opsežna i devojčicu su tražili specijalno obučeni ljudi i psi. Pretraga terena ne može da traje beskonačno. Ona će morati u jednom trenutku da bude obustavljena.

Konstatovala je da je žuta interpolova poternica raspisana zahvaljujući snimku devojčice za koju se sumnja da je možda Danka Ilić:

- To je rezultat međunarodne saradnje naše i druih svetskih policija. Interpol raspisuje poternice isključivo za osobe koje se vode kao nestale. To je sistem koji je umrežen gde se podaci lepo ažuriraju. Do interpolove poternice je došlo zato što se pojavio snimak iz Beča na kome je neka devojčica za koju se sumnja da je Danka pa će se taj snimak veštačiti. Ali žuta interpolova poternica je posledica objavljivanja tog snimka.

Repac je ocenila da na snimku postoje neki pokazatelji na osnovu kojih ona sumnja da se radi o Danki Ilić:

- Ako je to naš čovek zašto je ne bi pozvao imenom. Onda bi ona na poziv refleksno okrenula glavu. To bi bio neki način da se utvrdi da li je to to dete. Meni se čini da je ovo dete malo veće. To se lako može utvrditi. Dete sa snimka se veoma vešto penje na ovu ogradu i to ukazuje da ima razvijeniju motoriku nego dete od dve godine koje nije toliko ni stabilno i ne odvaja se od starijih. Ne može se očekivati da dete bude u prisustvu nepoznatih osoba i da bude mirno. Meni taj snimak deluje dosta neobično.

