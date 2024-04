ZAŠTO MASA LJUDI U SRED TURSKE PEVA STIHOVE NADE TOPČAGIĆ? Turčin objasnio! Zbog ovog se nakon lokalnih izbora orilo "JUTRO JE"

"Jutro je, jutro je... Kad te nema, bolje da se nisam ni probudila. Nema mesta na jastuku koje nisam ljubila. Željo moja, željo moja...". Ovo su stihovi pesme koju peva naša pevačica Nada Topčagić, a koji se mogu čuti na brojnim veseljima u Srbiji.

Međutim, mnogi građani Srbije i regiona bili su u šoku snimcima koji su se delili po društvenim mrežama, a na kojima se vidi masa ljudi na ulicama Istanbula kako sa oduševljenjem i merakom peva i igra uz ovu pesmu.

Zašto se u sred Istanbula narod veseli uz pesmu srpske pevačice objasnio je na Tik Toku mladić iz Turske koji živi u Srbiji.

foto: Tik Tok Printscreen

- Zašto ljudi u Istanbulu na ulici pevaju pesmu "Jutro je"? Mnogi su me to pitali i slali snimke. Evo, zašto. Prošli vikend su bili lokalni izbori u Turskoj i opozicija je prvi put završila izbore na prvom mestu. Takođe je opozicija pobedila u Istanbulu, pa je mnogo ljudi to slavilo na ulici. Inače, u Istanbulu, u Bajrampaši, u naselju Jildirim već tri generacije žive ljudi iz Bosne, ili da kažem, sa Balkana, koji su većinom muslimani, možda i svi, ne znam - priča ovaj mladić koji se na Tik Toku predstavlja kao Turčin u Srbiji.

On kaže da Turci nisu iznenađeni kada vide ljude da to pevaju, jer mnogi koji žive u Jildirimu "to pevaju za svako veselje":

foto: Tik Tok Printscreen

- Čak i kad padne prvi sneg - izađu na ulicu, pevaju i igraju kolo.

To je, kako kaže, lepo jer govori o bogatstvu kulture.

- To je bogatstvo kulture u Turskoj i volim to da vidim.

Podsetimo, kako su mediji pisali, glavna opoziciona partija u Turskoj, Republikanska narodna partija (CHP) pobedila je na lokalnim izborima u Istanbulu i Ankari, dva najveća grada, i sprema se da preuzme i druge gradove, kao što je Bursa, veliki industrijski grad na severozapadu koji je preuzet od AKP-a od 2004.

Turski predsednik priznao je u nedelju pobedu opozicije na lokalnim izborima, a građani koji ga ne podržavaju su u to ime slavili i iz pesmu srpske pevacice Nade Topčagić.

Ovi video snimci su se masovno širili društvenim mrežama, a ovim povodom oglasila se i pevačica.

- Čestitam opoziciji koja je pobedila. "Jutro" im je donelo sreću, neka traju kao Erdogan - izjavila je Nada za Danas.

- Donela mi je veliku radost. Ta pesma je zaista hit nad hitovima, što ovo i pokazuje - kaže Topčagić.

Ona podseća da je pesma nastala 1989. godine, kad su počela previranja.

- To je bio veliki hit. Onda su počeli ratovi, nažalost. Ali i dan danas vidite da je ta pesma opstala - kaže.

Ista pesma - Jutro je - pevala se u Turskoj i 2019. godine. Topčagić kaže da je tada bilo izjava da ce biti pozvana da peva u Turskoj.

- Možda me i pozovu tamo da pevam sa Halidom Muslimovićem. Tada su rekli da će me zvati. Pristala bih - rekla je Topčagić.