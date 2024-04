POJEDINCI NE ZNAJU KAKO SE VOZI U KRUŽNOM TOKU: "Čovek je promašio skretanje i krenuo u RIKVERC da bi izašao na željeni izlaz!"

Čak 80% vozača u Srbiji ne zna da se ponaša u kružnom toku, pokazuju pojedina istraživanja!

Nedavno je ponašanje jednog vozača u kružnom toku mnoge šokiralo. Naime, on je vozio u rikverc!

- Želim da apelujem na ljude da nauče čemu služi kružni tok, znači ako promašiš skretanje, okreneš još jedan krug i odeš gde si zamislio - napisao je jedan Beograđanin.

foto: Printscreen Instagram serbialive_beograd

Njegova poruka objavljena je na storiju Instagram stranice "Serbialive Beograd".

- Malopre mi se na Bežanijskoj kosi desi da stariji čovek u kružnom toku, nakon što je promašio skretanje, kreće u rikverc u sred kružnog toka da se vrati da bi izašao na željeni izlaz! - naveo je on.

Dodao je da je srećom brzo odreagovao.

- Sreća brzo sam odreagovao pa nije došlo do sudara, pa aj ti dokaži posle da ti njega nisi udario otpozadi nego je on udario tebe - zaključio je on.

