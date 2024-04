NAJNOVIJA NAJAVA RHMZ, ZA VIKEND SE PALI METEO ALARM ZBOG VRUĆINA! Letnje temperature u aprilu pa pad temperature, EVO KADA

Danas, za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i toplo, a najtopliji dani biće nedelјa i ponedelјak kada se ponovo u većini mesta očekuju dnevne temperature od 29 do 32 stepena, najnovija je najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U košavskom području početkom sledeće sedmice duvaće umeren i jak jugoistočni vetar.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, sredinom dana na istoku zemlje povremeno i jak. Najniža temperatura biće od četiri do 12, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.

U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura biće od osam do 12, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Biometeorološka prognoza Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. Blagi oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi.

Prognoza za naredna tri dana

Subota

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 13 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni.

foto: RHMZ

Nedelja

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 14 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepen.

foto: RHMZ

Ponedeljak

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak. Najniža temperatura od 7 do 16 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena.

Prognoza vremena za narednih pet dana do 13. aprila

Pretežno sunčano i toplo. krajem perioda pad temperature, a uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kiša.

Bonus video:

