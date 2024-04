STANODAVKA IZ SRBIJE PRIJAVILA STANARKU NA ADRESU - PROŠLA KROZ PAKAO: Prodala stan, a onda je novom vlasniku ZAZVONIO TELEFON

Zašto stanodavci odbijaju da prijave stanare na svojoj adresi? Anonimni srpski korisnik na popularnoj internet platformi Reddit postavio je ovo intrigantno pitanje i pokrenuo ozbiljnu diskusiju među korisnicima.

Naime, ispod pitanja jednog anonimnog Srbina koji je na Reditu upitao ostale korisnike zbog čega stanodavac ne želi da ga prijavi na adresi na kojoj stanuje, dobio je dva odgovora. U prvom, navode mnogi, najverovatnije postoje dodatni troškovi koje stanodavci žele da izbegnu, a u drugom, objašnjavaju oni postoji mnogo gora stvar - mogućnost zaplene imovine stanodavaca od strane izvršitelja, koja se nekima, ni krivima ni dužnima nažalost i desila.

"Moram se odjaviti sa trenutne adrese i prijaviti se na novu adresu. Pitao sam stanodavca da li bi to da uradi i nije bila sigurna zato što se njenom sinu desilo da je prijavljena stanarka digla neki kredit pa je imao problema sa tim.

To je prvo što me zanima, kakav je to kredit mogla podići da ima veze sa stanom ako joj je samo prijavljeno prebivalište tamo? Drugo je, zašto su stanodavci uglavnom uplašeni od toga ili izbegavaju da rade to?...", pitao se momak.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Pet godina pakla zbog prijavljivanja stanarke

Kako su mu u par komentara objasnili, neki su zbog prijavljenih stanara navodno imali problema sa izvršiteljima.

"Imam rođaku koja je izdala stan majci sa detetom, molila je da je prijavi, ova to uradila. Muž od te majke sa detetom zapalio pare iz banke, valjda je suma od dva miliona evra bila u pitanju. Od dana kad je prijavila podstanarku rođaki kreće pakao sa izvršiteljima. Zamisli situaciju, stanodavac ima problem sa nečim što je odbegli muž od podstanarke uradio. Da skratim priču od tipa 5 godina - žena na kraju prodala stan, novi vlasnik stana dobija redovno pozive od izvršitelja u sanduče.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Šta mogu stanodavci uraditi po ovom pitanju?

Osobu koja je prijavljena na vašoj adresi ne možete da odjavite, ali možete da pasivizirate adresu. To podrazumeva označavanje u evidenciji nadležnog organa da građanin ne stanuje na adresi prijavljenog prebivališta ili boravišta.

- Pasiviziranje adrese u konkretnom slučaju znači da policija dođe na lice mesta, utvrdi da to lice o kojem govorimo ne živi na toj adresi. Njemu se ne odjavljuje prebivalište niti boravište, i i dalje u ličnoj karti stoji ta adresa, ali je upisan u evidenciji da faktički ne živi na toj adresi. Donosi se rešenje, to rešenje se dostavlja i trećem licu. Sada, na koju adresu se šalje, to je malo upitno - rekao je Nenad Vladić iz udruženja "Za krov nad glavom".

Kurir.rs/Blic