DEČAKU SE TOKOM SUPERĆELIJSKE OLUJE ZABIO DEO DRVETA ISPOD KOŽE: Tu stoji već 9 meseci, izlazi po malo, lekari neće da seciraju

Tokom prethodnog leta našu zemlju zadesilo je nekoliko jakih superćelijskih oluja!

Oluje su nosile krovove kuća, čupale drveće, a leteli su čak i kranovi! Nažalost stručnjaci upozoravaju da ćemo takvih oluja u budućnosti imati sve više.

U jednoj od njih deo drveta se jednom dečaku zaglavio u kožu.

- Moram da postavim pitanje iako smo išli i kod državnog i kod privatnog lekara za deo drveta koje je u superćelijskoj oluji završilo ispod kože deteta (leva ruka ispod ramena). Rečeno mi je da je strano telo koje će da izađe samo i da oni ne žele da ga seciraju - požalila se jedna majka na društvenim mrežama u grupi "Nauka".

Navela je i da je bio pokušaj, ali da se odustalo jer je doktorka rekla da ona to ne bi svom detetu radila, a nisu hteli da ga podrvgnu totalnoj anesteziji.

- Već devet meseci to drvce izlazi malo po malo, ali još uvek kao da nije celo ispalo. Da li je neko imao sličan primer ili da li neko stručan zna da odgovori na pitanje - da li može doći do nekih komplikacija ili će to tako izlaziti dok organizam sve ne izbaci? (strano telo-drvce) - upitala je ova majka.

Korisnici su naveli da je potrebno dosta vremena da strano telo ispadne.

- Pre skoro 40 godina mi se u butinu zaboo vrh agave. Još uvek stoji subkutano i verovatno će tako da ostane do kraja - navodi se u jednom komentaru.

Jedna korisnica navela je da bodlje morskog ježa izlaze i do godinu dana.

- Meni je posle osam meseci, u detinjstvu, izašao trn bagrema iz butine, a tati su posle nekoliko godina izvadili kamenčić koji je recimo 30 godina bio ispod kože - napisala je jedna korisnica.

